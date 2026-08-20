Estados Unidos sanciona red ecuatoriana que coopera con carteles mexicanos

El Gobierno del presidente Donald Trump activó sanciones contra una red en Ecuador a la que acusa de cooperar con carteles mexicanos para introducir narcóticos en Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro estadounidense explicó en un comunicado que entre los objetivos de estas sanciones están seis empresas pesqueras familiares (Arcasdenoe, Alho Fish, JAH-HMH, Negocios Jimar, Proyectos Neyzoa y Soisamar) y una de transporte de materiales de construcción, Global Industrial.

También ocho individuos ligados a estas entidades, cuatro de ellos pertenecientes a la familia Mero (Alfonso Mero Mero, Edwar Alexis Mero Arcentales, Roberth Alfonso Mero Arcentale y Julio Javier Mero Franco). Estos están detrás de Arcasdenoe y son señalados de trabajar para Los Choneros, banda que Washington clasifica como organización terrorista extranjera (FTO).

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Otro de ellos es Jimmy Leonidas Alarcon Holguin, que controla las otras seis empresas mencionadas.

Operaciones regionales

Washington acusa a esta red de brindar apoyo logístico (combustible, alimentos, atención médica o servicios de vigilancia) a lanchas rápidas ligadas a Los Choneros o a la banda de Los Lobos (también designada, al igual que la anterior, como FTO por Estados Unidos desde el año pasado) que trasladan por la costa del Pacífico cocaína hasta México, donde grupos como el Cartel de Sinaloa o el de Jalisco Nueva Generación completan la cadena de distribución.

En ese sentido, el Tesoro también ha identificado como propiedad bloqueada a 10 embarcaciones involucradas en este transporte clandestino de cocaína desde Ecuador hasta México.

Las propiedades bloqueadas por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) técnicamente no se pueden transferir, vender, retirar, pagar, exportar ni usar sin una autorización específica del Tesoro estadounidense.

Grupos delictivos

La Policía Nacional de Ecuador informó de la desarticulación de una presunta estructura delictiva dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual en la provincia costera de Manabí.

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A través de la Unidad Nacional de Investigación contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (UNAT), en coordinación con la Fiscalía General del Estado, la Policía ejecutó el operativo ‘Fénix 0433’, que permitió desarticular la presunta estructura, cuyas víctimas serían principalmente adolescentes en condición de vulnerabilidad, indicó la institución del orden en un comunicado.

Se ejecutaron cinco allanamientos en los municipios de El Carmen y Bahía de Caráquez, y se detuvo a cuatro sujetos: Steven M. (22 años) y Anthony C. (25 años), ambos con antecedentes por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Además, a Andy B. (21 años) y Jhon C. (25 años).