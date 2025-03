“Tenía el abdomen muy inflado, a punto de explotar”: cruda confesión tras muerte de Diego Maradona

Cruda confesión respecto a cómo fue encontrado Diego Maradona, tras su muerte en noviembre del 2020. Los cuatro policías que acudieron a su domicilio para constatar los hechos, hablaron ante el tribunal sobre cómo fue encontrado el legendario exfutbolista e hicieron especial énfasis en las lamentables condiciones en las que se encontraba.

Todos coincidieron en que el abdomen de Maradona estaba supremamente hinchado y la habitación en la que se encontraba no tenía los implementos necesarios para atenderlo, en caso de alguna emergencia.

El oficial de policía Lucas Farías y los comisarios Lucas Rodrigo Borge, Carlos Carranza y Leonardo Mendoza dieron su testimonio ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires, durante la tercera audiencia de un juicio que busca determinar si siete profesionales de la salud son culpables de homicidio.

Versión de los comisarios

“Lo único que recuerdo era que tenía la panza muy hinchada, una remera negra puesta y un short de Gimnasia y Esgrima de La Plata", declaró Borge, quien agregó además que, sobre la una de la tarde del 25 de noviembre de 2020, le fue avisado a través de una llamada telefónica que el también exentrenador se encontraba descompensado.

Es por lo anterior que Borge dio aviso al oficial Lucas Farías para que se movilizara hasta la casa. Pues bien, minutos más tarde Farías le devolvió la llamada para dar cuenta del fallecimiento del ídolo popular.

“Cuando yo llegué, cerca de las dos de la tarde, ya no había nadie adentro de la casa”, dijo Borge. Aclaró además que, al ingresar, Farías llevó a familiares y al personal médico y de limpieza hacia el jardín para preservar la habitación donde murió Maradona. Incluso, Borge recordó haber visto a Claudia Villafañe, exesposa de Maradona, y dos de las imputadas, la psiquiatra Agustina Cosachov y la enfermera Gisela Dahiana Madrid, quien será juzgada en un próximo juicio por jurados.

Lamentable estado del ‘10′ al momento de su muerte

Posteriormente, el testigo Fernando Burlando dijo que donde yacía Maradona “no era una cama hospitalaria, era un somier común y corriente” y que “no había desfibrilador”.

El siguiente en dar su versión fue el oficial Lucas Farías, quien señaló: “Me llamó la atención la posición cadavérica, el abdomen muy inflado a punto de explotar, me sorprendió verlo así a Maradona. No pensé nunca encontrarme con esa imagen”. El testimonio fue acompañado por una filmación de 18 minutos que reflejaba lo descrito.

Carlos Hugo Carranza, el último testigo de la jornada, también hizo hincapié en la hinchazón que presentaba Maradona al momento de su muerte. “Me llamó la atención el abdomen del señor Maradona, muy inflamado (...) Llamaba la atención el volumen del abdomen”, dijo Carranza.

A su vez, Carranza describió el baño que estaba conectado a la habitación de Maradona por un pasillo. “Era chico. Por lo que yo vi era el único baño”, dijo.