Escándalo en el tenis mundial: ¿Quién es Nick Kyrgios y de qué se le acusa?

Nick Kyrgios es uno de los tenistas australianos más reconocidos de los últimos años. El jugador, conocido por su potente saque y su personalidad dentro de la cancha, ha tenido una carrera marcada por grandes actuaciones, lesiones y polémicas. Ahora vuelve a estar en el centro de la atención tras conocerse su situación relacionada con un caso de dopaje.

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¿Quién es Nick Kyrgios?

Nicholas Manuel Kyrgios es nacido el 27 de abril de 1995 en la ciudad de Canberra, capital australiana. De nacionalidad griega y malaya, el jugador inició su carrera profesional en el Abierto de Australia del 2012.

En 2013 decidió dar el salto al profesionalismo, llegando a semifinales en el Challenger de Adelaida y ganando el Challenger de Sídney tras vencer en la final a Matt Reid. En la primera ronda de su primer Roland Garros derrotó a Radek Štěpánekpor un triple 7-6, eliminado posteriormente por el croata Marin Čilić.

El punto más alto de la trayectoria de Nick Kyrgios radica en su capacidad innata para derrotar a las máximas leyendas del tenis mundial, sumada a su título de subcampeón de Grand Slam en individuales (Wimbledon 2022) y campeón en dobles del Abierto de Australia en 2022.

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Dueño de un peculiar servicio y un fuerte golpe de drive, el australiano es uno de los pocos jugadores en la historia que vencieron al Big Three en el primer enfrentamiento que sostuvo con cada uno de ellos.

En el balance global de sus duelos directos frente a estas tres leyendas, Kyrgios ostenta 3 victorias frente a Rafael Nadal (con la más recordada en los octavos de final de Wimbledon 2014), 2 victorias contra Novak Djokovic (logradas en Acapulco e Indian Wells 2017) y 1 victoria sobre Roger Federer (en el Masters de Madrid 2015).

Ganador de siete títulos, tres de ellos de categoría ATP 500, Kyrgios alcanzó su mejor clasificación ATP en octubre de 2016, cuando fue el decimotercer mejor tenista del mundo

Kyrgios, en el ojo del huracán

En las últimas horas, el tenista de 31 años fue suspendido provisionalmente del tenis tras dar positivo en las pruebas de dopaje por cocaína. La suspensión fue impuesta desde el 4 de agosto pero no se hizo oficial hasta el pasado 18 de agosto.

Mediante sus redes sociales, el tenista explicó: “He dado positivo en una prueba en Mallorca. Cometí un gran error y asumo toda la responsabilidad por ello. Lo siento por mis aficionados, por mi familia, por mis patrocinadores y por todos los que están cerca de mí”.