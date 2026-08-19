Mineros de Boyacá lideran envío de 100 toneladas de ayudas a damnificados

Una delegación de Boyacá se moviliza hacia municipios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto con cerca de 100 toneladas de ayudas recolectadas por empresarios, comerciantes, transportadores, emprendedores y familias del departamento. La iniciativa es liderada principalmente por el gremio minero de Boyacá, con participación de empresarios de Cundinamarca.

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La senadora Zandra Bernal explicó que las donaciones incluyen alimentos de primera necesidad, papa, mercados, utensilios de cocina, elementos de aseo, cemento y tejas. Según la congresista, los recursos fueron reunidos durante la última semana y serán distribuidos directamente en zonas que todavía presentan necesidades y dificultades de comunicación.

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Bernal indicó que tres tractocamiones fueron destinados para transportar las ayudas hacia Buenaventura, Quindío y Risaralda. Uno de los vehículos salió el martes hacia Buenaventura, mientras los otros se dirigirán a municipios como Filandia, Quimbaya y Montenegro, además de diferentes localidades de Risaralda. La senadora señaló que la distribución se concentrará en municipios y no en las principales ciudades, debido a que estas ya han recibido parte de la asistencia.

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La congresista también informó que desde el Congreso se realizaron aportes para adquirir antenas destinadas a restablecer las comunicaciones en zonas afectadas. Zandra Bernal hizo un llamado a familias y empresarios para que continúen realizando donaciones, al señalar que la recuperación de las comunidades afectadas requerirá asistencia durante un periodo prolongado.