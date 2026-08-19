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19 ago 2026 Actualizado 23:10

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Tunja

21 voluntarios alemanes apoyarán el aprendizaje de idiomas en colegios de Boyacá

Boyacá recibió a 21 voluntarios provenientes de Alemania que acompañarán desde este mes los procesos de aprendizaje de una segunda lengua en diferentes instituciones educativas del departamento. La iniciativa se desarrolla mediante un convenio de cooperación con la Fundación 180.

Felipe Carreño

Tunja
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Los voluntarios tendrán contacto directo con estudiantes de distintas instituciones y compartirán conocimientos del idioma alemán, además de aspectos relacionados con la cultura de ese país. La estrategia busca complementar los procesos de enseñanza mediante experiencias de intercambio cultural dentro de las aulas.

La secretaria de Educación de Boyacá, Marcela Blanco Pedroza, señaló que la presencia de los voluntarios permitirá que los estudiantes tengan un acercamiento diferente al aprendizaje de idiomas y destacó la importancia de establecer alianzas para ampliar las experiencias académicas y culturales de niños y jóvenes.

La iniciativa contempla el acompañamiento de cientos de estudiantes y hace parte de las acciones que adelanta la Secretaría de Educación para fortalecer el aprendizaje de lenguas extranjeras. La Gobernación indicó que el objetivo es ampliar las oportunidades académicas, culturales y laborales de los estudiantes mediante el dominio de otros idiomas.

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