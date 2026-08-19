Hussein Ghotme asume el reto de la seguridad en Santa Marta como secretario encargado

La Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Santa Marta tiene nuevo responsable temporal. Se trata de Hussein Ghotme, quien fue designado por el alcalde Carlos Pinedo para asumir las funciones de esta dependencia luego de la salida de la anterior titular.

Ghotme tendrá la tarea de darle continuidad a la agenda de seguridad mientras permanece al frente de la secretaría en condición de encargado.

El funcionario es administrador de empresas y especialista en Seguridad y Gestión de Riesgos. Actualmente cursa una maestría en Seguridad Pública, formación que se suma a su perfil para asumir esta responsabilidad.

“Asumo con responsabilidad el cargo, poniendo desde ya esta labor en manos de Dios (...) Agradezco la confianza del alcalde Carlos Pinedo y reafirmo mi compromiso total con la seguridad, la convivencia y el bienestar de los samarios” dijo sobre su designación.

Uno de los principales retos para el nuevo secretario encargado será mantener el desarrollo de las estrategias que ya están en marcha y fortalecer la coordinación entre el Distrito y las autoridades encargadas de la seguridad.

La dependencia trabaja de manera articulada en asuntos relacionados con la prevención del delito, la convivencia ciudadana y la atención de situaciones que afectan la tranquilidad de las comunidades.

Con este encargo, la administración de Carlos Pinedo busca mantener en funcionamiento la Secretaría de Seguridad y Convivencia mientras continúa el proceso de ajustes dentro del gabinete distrital