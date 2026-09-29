Wendy Dayana Torres fue asesinada en el barrio Jardín Santander de Ibagué

Ibagué

Una mujer identificada como Wendy Dayana Torres de 29 años se convirtió en una nueva víctima fatal de un caso de sicariato en Ibagué, el hecho se registró en el barrio Jardín Santander en la comuna 8.

Según el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, los hechos se registraron sobre la una de la tarde del lunes 28 de septiembre cuando la víctima caminaba por la calle y fue abordada por hombres en moto que le dispararon en repetidas oportunidades ocasionándole la muerte.

“Tras lo ocurrido unidades de investigación desplegaron actividades de seguimiento con el fin de recolectar elementos materiales probatorios para avanzar el esclarecimiento de los hechos”, dijo el coronel, Edgar López.

El oficial sostuvo que Wendy Dayana Torres tenía cuatro anotaciones judiciales en calidad de indiciada por los delitos de homicidio, intimidación o amenazas con arma de fuego, fuga de presos y hurto.

Al sitio llegó en primera instancia una ambulancia con un equipo médico para atender a la persona lesionada, pero determinaron que no tenía signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

La inspección técnica del cadáver fue realizada por personal del CTI de la Fiscalía. La investigación de este caso de homicidio se adelante por parte de la Policía Judicial.

Dato: Wendy Dayana Torres era madre de dos menores de edad.