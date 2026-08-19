Censo de edificaciones afectadas por el terremoto aumentó a 700 en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el secretario de Infraestructura, Marcos Mateus Saavedra, confirmó que en Ibagué se recibieron más de 700 solicitudes de revisión de estructuras que presentaron algún tipo de afectación en medio del terremoto del pasado 10 de agosto.

“Desde el primer momento la alcaldesa, Johana Aranda, ha estado atenta en brindar ese apoyo y acompañamiento a toda la ciudadanía, hemos recibido cerca de 700 reportes entre las que están las instituciones educativas, unidades residenciales, locales comerciales y demás”, dijo Marco Mateus Saavedra.

El funcionario resaltó que cada uno de los requerimientos se vienen atendiendo articuladamente con la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo que distribuye en todas las dependencias del municipio que cuentan con profesionales en ingeniería, arquitectura o especialistas en patología y estructuras.

“En materia de educación el 75% de las sedes están habilitadas para seguir brindando las clases a los estudiantes, 9 sedes están en seguimiento y 6 no están habilitadas por el momento”, resaltó.

Por otra parte, mencionó que en el sector rural fueron más de 60 viviendas las que se vieron afectadas de las que 30 tienen un alto grado de afectación, 31 con una afectación media y 4 con baja.

“Seguimos trabajando con todas las dependencias para poder descartar cualquier situación, por fortuna no hemos tenido ninguna situación que amerite riesgo de colapso por daños en las estructuras”, dijo el secretario de Infraestructura de Ibagué.

Se espera que el trabajo de revisión de las estructuras se siga adelantando para atender las más de 700 solicitudes y descartar cualquier tipo de daño estructural en edificaciones.