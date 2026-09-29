Natalia Ruiz Rodgers renunció a la rectoría de la Universidad de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que, el pasado 24 de septiembre, la rectora Natalia Ruiz Rodgers, presentó ante el Consejo Superior de la Universidad de Ibagué la carta de renuncia, aduciendo motivos personales. Así quedó establecido en una carta difundida a la comunidad universitaria.

“Quiero compartir con ustedes una decisión importante. El pasado 24 de septiembre presenté ante el Consejo Superior mi carta de renuncia al cargo de Rectora de la Universidad de Ibagué, a partir del 14 de octubre. Esta decisión responde a razones personales que me llevan a regresar a Bogotá para reencontrarme con mi familia y comenzar, junto a ellos, una nueva etapa”, reveló la doctora en biología, Natalia Ruiz Rodgers.

Natalia Ruiz Rodgers asumió la rectoría de la Universidad de Ibagué el 11 de julio del año 2025 y liderará los principios académicos y éticos que orientan la universidad hasta el próximo 14 de octubre.

“Me voy profundamente agradecida. Gracias al Consejo Superior y Consejo de Fundadores. Gracias a los estudiantes, profesores, graduados, colaboradores, decanos, directivos y a todas las personas que, desde distintos lugares, me acompañaron durante este camino. Gracias por las conversaciones, por las ideas, por los retos compartidos y, especialmente, por la disposición permanente para trabajar juntos por una Universidad de excelencia”, resaltó.

Al igual afirmó que “durante este tiempo emprendimos procesos importantes, algunos de los cuales continúan en construcción. Mi invitación es a seguir adelante con ellos, a cuidarlos y fortalecerlos, entendiendo que las transformaciones institucionales son siempre el resultado del esfuerzo colectivo”.

Natalia Ruiz Rodgers tiene una importante trayectoria académica y administrativa frente al sistema educativo colombiano liderando el Viceministerio de Educación Superior y la Dirección de Fomento a la Educación Superior del Ministerio de Educación, así como en la Vicerrectoría de Investigación y la Vicerrectoría Académica de la Universidad Nacional y de la Universidad El Bosque.

Ruiz Rodgers es doctora en Ecología de la Universidad Ben-Gurión del Néguev (Israel), magíster en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional y bióloga de la misma institución, con más de 30 años de experiencia como profesora universitaria y más de 20 en diseño e implementación de políticas públicas, procesos de acreditación institucional, internacionalización, programas de doctorado y gestión de recursos en cargos de alta dirección en Colombia.