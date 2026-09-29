Capturan al alcalde de Ataco, Tolima, por presuntos delitos contra la administración pública

Tolima

En las últimas horas, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación (CTI), junto a la Dijín de la Policía Nacional, capturaron al alcalde de Ataco, Héctor Fabio Muñoz, y al exalcalde Miller Aldana, por presuntos delitos contra la administración pública.

La noticia fue confirmada por el mismo alcalde de Ataco, a través de un comunicado a la opinión pública, en el que señala que se trata de una captura para rendir indagatoria sobre un proceso contractual de su antecesor.

“Con total sorpresa, en las primeras horas de esta mañana, servidores de la Fiscalía General de la Nación se presentaron en mi residencia para notificarme sobre un procedimiento de captura en mi contra. El objetivo de esta medida es que rinda declaración e indagatoria sobre un contrato de unidades sanitarias correspondiente a la administración anterior”, reza el comunicado.

Las capturas guardan relación con procesos contractuales que habrían iniciado en la administración del exalcalde Aldana, pero tuvieron continuidad en la gestión del actual mandatario.

“Confío plenamente en que, al evaluar las pruebas con rigor e imparcialidad, la justicia actuará en derecho y determinará con precisión la realidad de lo ejecutado con dichas unidades sanitarias”, manifestó el alcalde Muñoz.

Se espera todavía el pronunciamiento oficial de las autoridades para conocer los delitos imputados al alcalde y mayores detalles sobre el caso que avanza en su contra.