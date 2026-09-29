Animalistas del Tolima destacan condena contra falso veterinario que enterró vivo a un perro

Tolima

Con satisfacción recibieron los animalistas del Tolima la condena contra Ernesto López Medina, un falso veterinario que fue condenado a 12 meses de prisión por enterrar vivo a un perro en el municipio de Flandes.

En diálogo con Caracol Radio, el animalista Harold Pico, quien atendió el caso, manifestó que la condena en contra de López Medina hace justicia a Lucio, el perro que fue llevado por sus dueños para aplicarle una eutanasia, pero terminó sufriendo más de tres días y luego fue enterrado todavía con vida en el barrio Villa Lucía.

“Hubiéramos querido que fuera más grande la pena, pero pues no se logró, aunque con la que se logró estamos muy contentos después de tantos años. El caso es del 2020. Lucio se recogió enterrado vivo el 11 de diciembre en el barrio Villa Lucía, en condiciones muy precarias. Lo sacamos vivo de la tierra, pero lastimosamente no logró sobrevivir porque comió mucha tierra”, indicó Harold.

El falso veterinario le aplicó Varsol y cianuro en las venas al animal para sustituir la inyección de la eutanasia y terminó por prolongar todavía más el sufrimiento del animal. Sus gemidos alertaron a la comunidad, que terminó por avisar al animalista Harold Pico, quien rescató a Lucio.

“Cobraba más económico y la gente acudía a él. Por eso es muy importante que la gente, cuando adquiera un servicio veterinario, verifique que sea un veterinario legal. Últimamente hay muchas personas que se hacen pasar por veterinarios, dejan más baratos los procedimientos y la gente cae por economía o ignorancia”, manifestó Pico.

Es la primera condena que se conoce en el Tolima contra una persona por delitos relacionados con maltrato animal.

“Agradecemos a la Fiscalía y a los veterinarios que siempre estuvieron prestos a atestiguar y poner sus conocimientos en este proceso. Invitamos a la comunidad a que, cuando vea casos de maltrato animal, tome fotos y grabe; con eso podemos denunciar y hacer valer la Ley Ángel, que tiene más dureza en condenas por maltrato animal”, pidió.

Además de los 12 meses de prisión, el Juzgado Segundo Municipal de Flandes le impuso al hombre una inhabilidad para la tenencia de animales y una multa equivalente a cinco salarios mínimos mensuales vigentes.