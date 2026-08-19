Panfleto generó zozobra por el combustible en el sur del Tolima: esto dicen las autoridades

Tolima

A través de su cuenta personal de X, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, desmintió un panfleto en el que supuestamente el frente Comisión Gerónimo Galeano, de las disidencias de las Farc, prohibía la circulación de carrotanques y camiones cisterna que transportan combustible hacia municipios como Ataco y Planadas.

Según la mandataria, se trata de información falsa que busca generar miedo y confusión entre la población civil.

“Este supuesto panfleto atribuido a un grupo armado ilegal, sobre restricciones al tránsito de vehículos que transportan combustible hacia Ataco, Santiago Pérez, Planadas y Gaitania, es falso. Por eso le decimos a la ciudadanía: no caigamos en el juego de los violentos. No compartamos ni repliquemos contenidos que buscan generar zozobra”, escribió la mandataria.

El panfleto generó zozobra en el sur del Tolima, a tal punto que las comunidades acudieron masivamente a recargar combustible para sus vehículos, por temor a un posible desabastecimiento relacionado con el contenido del documento.

“En el Tolima las decisiones las toma el Estado, no los criminales. El Gobierno Departamental y la Fuerza Pública seguimos al frente, fortaleciendo la seguridad y protegiendo a nuestra gente”, advirtió Matiz.

De hecho, la gobernadora del Tolima hizo referencia a recientes golpes contra la cadena de suministro para el desarrollo de la minería ilegal en el sur del Tolima. Al verificar los vehículos, fueron encontradas inconsistencias en la documentación, lo que permitió actuar de manera inmediata e incautar combustible de contrabando.

“En Ataco, la Fuerza Pública inmovilizó tres carrotanques por incumplimientos a la Resolución 1820 y, además, incautó 3.390 galones de diésel que habían sido adquiridos en Coello con destino a Turbo, Antioquia, pero que terminaron movilizándose hacia municipios del sur del Tolima”, precisó.