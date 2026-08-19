Así funciona el plan padrino para los restaurante afectados por el terremoto liderado por Acodres

Bucaramanga

El terremoto ocurrido en el país el pasado 10 de agosto dejó afectaciones en diferentes gremios, uno de ellos es el de los restaurantes que en muchos casos perdieron sus establecimientos, por eso desde la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres) lanzaron un programa apadrinamiento para apoyar a este sector económico.

Jaime López Mejía, presidente ejecutivo de Acodres, indicó a Caracol Radio que con este plan se busca apoyar la reactivación económica de los restaurantes que resultaron afectados en departamentos como Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.

“Así que lanzamos este Plan Padrino que es una iniciativa que a través de unos formularios las personas que de una u otra forma han sido damnificadas de ese terremoto en las diferentes regiones se pueden inscribir contando cuáles son sus necesidades, en qué ciudad están y de la misma forma esos padrinos, esos colombianos de buen corazón que siempre quieren ayudar también lo pueden hacer contándonos un poco qué tienen para ofrecer, desde un equipo, desde insumos para hacer mercado hasta inclusive una charla en donde puedan manifestarle a esos empresarios afectados cómo salir adelante de nuevo”, indicó López Mejía.

Dijo el presidente ejecutivo de Acodres que a esta iniciativa se pueden unir empresas privadas y también desde el sector público para poder atender las necesidades de más familias que hayan resultado afectadas.

En los primero días de publicación del formulario ya se inscribieron más de 200 personas que resultaron damnificadas y recalcó López Mejía que aunque es una iniciativa de Acodres, también podrán acceder a estos beneficios quienes no estén afiliados a la asociación.