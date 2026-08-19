Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

19 ago 2026 Actualizado 10:00

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bucaramanga

Así funciona el plan padrino para los restaurante afectados por el terremoto liderado por Acodres

Más de 200 empresarios se han inscrito para recibir apoyo.

Restaurantes - Archivo Caracol Radio Armenia

Restaurantes - Archivo Caracol Radio Armenia

Restaurantes - Archivo Caracol Radio Armenia
Bucaramanga
Añadir Caracol Radio en Google

Bucaramanga

El terremoto ocurrido en el país el pasado 10 de agosto dejó afectaciones en diferentes gremios, uno de ellos es el de los restaurantes que en muchos casos perdieron sus establecimientos, por eso desde la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres) lanzaron un programa apadrinamiento para apoyar a este sector económico.

Jaime López Mejía, presidente ejecutivo de Acodres, indicó a Caracol Radio que con este plan se busca apoyar la reactivación económica de los restaurantes que resultaron afectados en departamentos como Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.

“Así que lanzamos este Plan Padrino que es una iniciativa que a través de unos formularios las personas que de una u otra forma han sido damnificadas de ese terremoto en las diferentes regiones se pueden inscribir contando cuáles son sus necesidades, en qué ciudad están y de la misma forma esos padrinos, esos colombianos de buen corazón que siempre quieren ayudar también lo pueden hacer contándonos un poco qué tienen para ofrecer, desde un equipo, desde insumos para hacer mercado hasta inclusive una charla en donde puedan manifestarle a esos empresarios afectados cómo salir adelante de nuevo”, indicó López Mejía.

Dijo el presidente ejecutivo de Acodres que a esta iniciativa se pueden unir empresas privadas y también desde el sector público para poder atender las necesidades de más familias que hayan resultado afectadas.

En los primero días de publicación del formulario ya se inscribieron más de 200 personas que resultaron damnificadas y recalcó López Mejía que aunque es una iniciativa de Acodres, también podrán acceder a estos beneficios quienes no estén afiliados a la asociación.

Laura Basto Contreras

Laura Basto Contreras

"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir