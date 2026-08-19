Jueces ordenan entregar medicamentos y garantizar atención a niños de Asprodis

Tres decisiones judiciales ordenaron garantizar la atención en salud de beneficiarios de la Fundación Asprodis de Chiquinquirá, luego de las acciones de tutela promovidas por la Personería Municipal. Los fallos establecen órdenes relacionadas con la entrega de medicamentos, valoraciones médicas y determinación de ayudas técnicas para niños y personas en condición de discapacidad.

El personero de Chiquinquirá, Carlos Ernesto Fajardo, explicó a Caracol Radio que funcionarios de la Fundación Asprodis acudieron a su despacho después de detectar incumplimientos en la atención por parte de las entidades responsables. Según el funcionario, entre los beneficiarios se encuentran menores de edad y personas mayores de 18 años en condición de discapacidad que están bajo procesos de restablecimiento de derechos.

Fajardo señaló que algunos de los niños llevaban entre dos y casi tres meses sin recibir medicamentos de contenido psiquiátrico. También indicó que las necesidades incluían ayudas técnicas como sillas de ruedas y sillas de baño. Los jueces establecieron plazos de 48 horas para algunas de las órdenes relacionadas con medicamentos y valoraciones médicas.

El personero advirtió que, si las entidades responsables no cumplen las órdenes judiciales dentro de los plazos establecidos, acudirá a los mecanismos previstos por la ley para exigir su cumplimiento. Las decisiones fueron emitidas por tres juzgados de Chiquinquirá y buscan garantizar la prestación de los servicios de salud requeridos por los beneficiarios de la Fundación Asprodis.