Judicializadas dos personas por captación ilegal, habrían recibido 200 mil millones de pesos

Santa Marta

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Mariana Vanessa Araos Borja y Alexander Suarez Burgos, quienes estarían involucrados en un esquema de captación ilegal mediante el cual se habrían recibido cerca de 200.000 millones de pesos de 8.000 ciudadanos, entre 2021 y 2024.

La investigación liderada por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, da cuenta de que la captación habría comenzado en 2021 a través de una comercializadora y exportadora y, un año después, continuó mediante la conformación de una cooperativa.

El modelo de negocio ofrecía dos modalidades. La primera consistía en la supuesta compra de plátano a productores de la región para comercializarlo en mercados nacionales e internacionales, a través de un intermediario que se encargaría de vender el producto a un comprador extranjero.

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Los recursos habrían sido captados principalmente en Turbo, Carepa, Apartadó, Medellín y Andes (Antioquia). También fueron identificadas personas afectadas en Valle del Cauca, Magdalena y Tolima, entre otros departamentos

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