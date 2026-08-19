Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

19 ago 2026 Actualizado 18:04

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Santa Marta

Judicializadas dos personas por captación ilegal, habrían recibido 200 mil millones de pesos

Cerca de 8.000 personas de Antioquia, Valle del Cauca, Magdalena y Tolima habrían entregado su dinero sin recibir los rendimientos prometidos ni recuperar lo invertido.

Colprensa

Colprensa

Colprensa
Santa Marta
Añadir Caracol Radio en Google

Santa Marta

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Mariana Vanessa Araos Borja y Alexander Suarez Burgos, quienes estarían involucrados en un esquema de captación ilegal mediante el cual se habrían recibido cerca de 200.000 millones de pesos de 8.000 ciudadanos, entre 2021 y 2024.

La investigación liderada por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, da cuenta de que la captación habría comenzado en 2021 a través de una comercializadora y exportadora y, un año después, continuó mediante la conformación de una cooperativa.

El modelo de negocio ofrecía dos modalidades. La primera consistía en la supuesta compra de plátano a productores de la región para comercializarlo en mercados nacionales e internacionales, a través de un intermediario que se encargaría de vender el producto a un comprador extranjero.

Le puede interesar: Alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo respalda vigilancia a proyecto de desalinizadoras

Los recursos habrían sido captados principalmente en Turbo, Carepa, Apartadó, Medellín y Andes (Antioquia). También fueron identificadas personas afectadas en Valle del Cauca, Magdalena y Tolima, entre otros departamentos

Escuche Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir