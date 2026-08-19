Autoridades desmienten panfleto en Zona Bananera y aseguran que ya tendrían ubicados a sus autores

Las autoridades del Magdalena desmintieron la autenticidad de un panfleto intimidatorio que circula en Zona Bananera y sectores cercanos, y anunciaron una investigación para establecer quiénes estarían detrás de su difusión.

El comandante de la Policía del Magdalena, coronel Alexander Martín Eljadue, aseguró que el documento es falso y pidió a la comunidad mantener la calma.

“Esto obedece a unas personas inescrupulosas que quieren sacar provecho personal de estas situaciones”, afirmó el oficial, quien confirmó que la Policía ya adelanta las investigaciones para identificar a los responsables.

El coronel Eljadue también anunció un refuerzo de la presencia institucional en la zona y aseguró que las autoridades cuentan con las capacidades para garantizar la seguridad de la población.

“Vamos a estar en el municipio con más fuerza y estas personas que están haciendo estos panfletos, queremos decirle que se le están acabando los días. Ya los tenemos ubicados y los vamos a dejar a buen recaudo de la justicia”, sostuvo el comandante.

Gobernadora también desmiente el panfleto

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, rechazó igualmente el contenido del documento a través de su cuenta de X y aseguró que personas inescrupulosas estarían intentando hacerse pasar por integrantes de grupos armados ilegales para generar temor en la población.

La mandataria pidió al Gobierno Nacional fortalecer las labores de inteligencia y seguridad en el departamento, especialmente para evitar que el miedo afecte el comercio, las actividades económicas y la tranquilidad de las comunidades.

Instalan Puesto de Mando Unificado

Ante este escenario, las autoridades instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) para hacer seguimiento a la situación de seguridad del Magdalena y coordinar las acciones institucionales.

El PMU también aborda el contexto reciente de bloqueos en vías nacionales por protestas sociales, registrados tras las fallas en el servicio de energía que han generado inconformidad entre comunidades del departamento.

Las autoridades reiteraron el llamado a no compartir información no verificada y señalaron que continuarán las labores de inteligencia para establecer el origen y los responsables de la circulación del panfleto.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: