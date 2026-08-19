Kenia: accidente de helicóptero deja 7 muertos incluido el jefe de inteligencia de Ecuador

Las autoridades aún no han determinado las causas del accidente en el que también falleció un directivo de Telemundo en Florida. (Foto: Andrew Renneisen/Getty Images) / Andrew Renneisen

El jefe de inteligencia de Ecuador, su esposa y cuatro estadounidenses fallecieron en el accidente de un helicóptero que transportaba turistas y se estrelló en el centro de Kenia, informaron las autoridades.

La aeronave cayó en la zona del Monte Ololokwe, unos 250 kilómetros al norte de Nairobi. En un video publicado en X se puede ver humo negro elevándose desde la base de la imponente montaña.

“Puedo confirmar que se ha producido un accidente; no hay sobrevivientes”, dijeron autoridades del país africano.

Entre los fallecidos está el jefe de inteligencia de Ecuador, Michele Sensi-Contugi, y su esposa, la diseñadora Stephany Hollihan. También cuatro estadounidenses, según indicó el Departamento de Estado.

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Golpe a la inteligencia de Ecuador

“Hoy es un día muy triste y doloroso. Hay momentos en los que las palabras no alcanzan para entender ni explicar una pérdida tan inesperada”, dijo en X la vicepresidenta ecuatoriana María José Pinto, quien envió sus condolencias.

Sensi-Contugi era jefe del Centro Nacional de Inteligencia y muy cercano al presidente derechista Daniel Noboa, al mando de un país sumido en una grave crisis de seguridad.

Tenía 44 años y era hijo de padre italiano y madre ecuatoriana. Fue nombrado jefe de Inteligencia en 2024 y, al mismo tiempo, ocupó durante unos meses el cargo de ministro de Gobierno. Antes de entrar al sector público era conocido como un millonario empresario de ropa.

Su esposa Hollihan, de 42 años, era amiga personal de la primera dama Lavinia Valbonesi, quien modelaba las prendas que diseñaba.

Reacción en Estados Unidos

José Alberto Suárez, presidente y gerente general de tres cadenas locales de Telemundo en Florida (EE.UU.), también murió al estrellarse el helicóptero en el que viajaba en el norte de Kenia.

“Estamos desconsolados al conocer la trágica noticia de que José murió en un accidente de helicóptero en Kenia”, informó Telemundo en un comunicado firmado por sus máximos directivos y que describió a Suárez, de 55 años “José era un colega excepcional preocupado por sus equipos y por las comunidades a las que servían sus cadenas”, agregó Telemundo.

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Nacido en Florida, Suárez dirigía desde 2024 las cadenas de Telemundo en Orlando, Tampa y Fort Myers-Naples. Llevaba 18 años en el grupo, donde antes estuvo al frente de las estaciones de Sacramento, Las Vegas, Fresno, Salt Lake City y San Antonio, y había empezado como reportero y presentador. Su trabajo recibió varios premios Emmy regionales.

Accidente en investigación

El helicóptero en el que viajaban despegó de la localidad de Loisaba y se precipitó hacia las 09:13 AM (hora local), indicó la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA) en un comunicado.

La causa del accidente está aún en investigación.

El Ololokwe es una montaña sagrada del pueblo samburu cuya cima se eleva a 2.000 metros de altitud y es además una zona de senderismo turístico.

Varias empresas ofrecen vuelos panorámicos en helicóptero.

En marzo, un accidente de una de esas aeronaves en el oeste de Kenia causó la muerte de seis personas, entre ellas un miembro del parlamento.