Corea del Norte lanza misiles tras maniobras con EE. UU. y Seúl convoca reunión de emergencia

Corea del Norte volvió a elevar la tensión en la región. Este sábado lanzó varios misiles balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón, un día después de que Corea del Sur, Estados Unidos y Japón concluyeran sus maniobras militares conjuntas.

El Estado Mayor Conjunto surcoreano informó que los lanzamientos se registraron desde Wonsan, en la costa oriental de Corea del Norte. Los proyectiles recorrieron aproximadamente 250 kilómetros antes de caer al mar.

El lanzamiento encendió las alertas en Seúl. La oficina presidencial de Corea del Sur convocó una reunión de emergencia para revisar lo ocurrido, evaluar el impacto del lanzamiento y definir las medidas necesarias.

Los ejercicios militares de los tres países

El lanzamiento ocurrió un día después del cierre de ‘Freedom Edge’, un ejercicio militar de cinco días en el que participaron Corea del Sur, Estados Unidos y Japón.

Las maniobras reunieron fuerzas marítimas, aéreas, médicas y cibernéticas de los tres países, con entrenamientos destinados a mejorar su coordinación, fortalecer la interoperabilidad y aumentar su preparación conjunta frente a las amenazas de Corea del Norte.

Seúl pide detener los lanzamientos

Tras el lanzamiento, el Gobierno de Corea del Sur pidió a Corea del Norte “cesar de inmediato dichos lanzamientos” y señaló que este tipo de acciones constituye una “grave” violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Las autoridades surcoreanas también insistieron en mantener una “postura de preparación impecable” frente a la situación de seguridad.

Por ahora, los lanzamientos marcan un nuevo episodio de tensión en la península coreana y se producen inmediatamente después de unos ejercicios militares en los que Seúl, Washington y Tokio reforzaron su coordinación defensiva.