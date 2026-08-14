Mujeres y Niñas colombianas: tragedia tras el terremoto incrementa condiciones de vulnerabilidad

Colombia entera está conmocionada ante las preocupantes imágenes que circulan a raíz de la situación que se vive el país tras los efectos del terremoto registrado el pasado 10 de agosto en horas de la mañana.

Los desastres naturales son neutrales, sus efectos no

Un informe presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a fecha del 13 de abril de 2026, plantea la existencia de una relación directa entre desigualdad y riesgo en América Latina y el Caribe. El informe expone que los desastres naturales nunca ocurren en el vacío, más bien, suceden sobre el contexto preexistente de estructuras de desigualdad que condicionan quién está más expuesto, quién es más vulnerable y quién tiene mayor capacidad de recuperación.

Así las cosas, los desastres naturales son neutrales, pero los efectos que tienen sobre la población, los procesos de recuperación y el acceso a ayuda humanitaria, no lo son.

El análisis plantea el desarrollo de un “ciclo de desigualdad - desastre - desigualdad” a partir de tres dimensiones principales:

La exposición desigual, pues las poblaciones más pobres suelen habitar sectores de urbanización no planificada en las ciudades. Estos muchas veces son más cercanos a zonas de riesgo. La vulnerabilidad desigual que implica que los hogares de menores ingresos sufren pérdidas proporcionalmente mayores pues, cuentan con menos mecanismos de protección. Se habla de una brecha de resiliencia, que determina si las pérdidas son transitorias o evolucionan hacia deterioros permanentes del bienestar.

El informe advierte también sobre el desbalance en la inversión en gestión del riesgo, sesgos en los presupuestos nacionales a favor de la respuesta de emergencia por encima de la prevención y la reducción prospectiva estarían contribuyendo directamente a perpetuar un ciclo de “desastre - respuesta - repetición” que profundiza las desigualdades preexistentes.

¿Por qué un desastre natural se convierte en condición de vulnerabilidad para las mujeres?

Está documentado que la vulnerabilidad de las mujeres suele aumentar en contextos de desastres naturales debido a la desigualdad de oportunidades que recae sobre ellas.

La necesidad de atender el impacto de desastres naturales y del cambio climático con enfoque diferencial y de género ha sido respaldada por la ONU y otras organizaciones internacionales pues, cómo se dijo, “el riesgo de desastres no solo es consecuencia de las condiciones naturales, sino el resultado de decisiones económicas, institucionales y políticas que moldean quién está expuesto, quién es más vulnerable y quién tienen mejores condiciones para recuperarse.”

Si no se presta suficiente atención a estas dinámicas, los desastres dejan de ser eventos aislados y se convierten en mecanismos persistentes de reproducción de la desigualdad.

Las desigualdades de género amplían las brechas existentes y se manifiestan en los tres puntos citados anteriormente, responsables de reproducir el “ciclo de desigualdad - desastre - desigualdad.”

Puntos a tener en cuenta

Estos son algunos puntos que permiten entender porque la vulnerabilidad aumenta para las mujeres y las niñas en el panorama actual del país:

Factores Socioeconómicos y Pobreza:

Las mujeres continúan teniendo una representación laboral menor en el mercado formal, dependen en mayor medida de economías informales que se ven altamente perjudicadas durante desastres naturales.

Roles de género

Según el DANE, las mujeres en Colombia aportan el 75.9% de su tiempo vital a labores asociadas al Trabajo Doméstico y de Cuidado No Remunerado, en contraste los hombres invierten un 24.1%.

Con esto, una exposición adicional recae sobre las mujeres pues el trabajo doméstico y de cuidado las sitúa con mayor frecuencia en edificaciones afectadas donde antes de asumir su propia evacuación, están al frente del cuidado de niños y adultos mayores.

Esta labor también adquiere un valor adicional tras el desastre, especialmente con el cierre de instituciones educativas. Las mujeres, que en Latinoamérica asumen en mayores porcentajes labores de cuidado, asumen una presión adicional ante la crisis para intentar suplir este vacío en el entramado social.

Cristina Ríos, es la directora de la corporación Vamos Mujer, organización feminsita dedicada al trabajo por una vida digna para las mujeres en el país, compartió con Caracol Radio sobre el tema y ante la situación actual que enfrenta el país a 4 días del terremoto:

“La pérdida de los medios de vida para las familias nos pone frente a una realidad en la que no solo estamos atendiendo una crisis humanitaria, sino también del cuidado. Es fundamental poder hacerlo visible pues son las mujeres quienes en medio de todo esto asumen la responsabilidad física, emocional y mental de la sostenibilidad de los cuidados y la vida. ”

Vulnerabilidades Biológicas y de Salud

Con la afectación de los sistemas de salud la atención médica se ralentiza para poder atender con prioridad a las personas afectadas. Sin embargo, las mujeres lactantes y embarazadas se ven afectadas y la adquisición de productos higiénicos para la menstruación se convierte en una necesidad de primera mano en escasez.

Exposición en espacios de riesgo

Tras la posible destrucción de los hogares, los refugios se convierten en lugares vitales para la ayuda humanitaria. Sin embargo, estos muchas veces implican la exposición de mujeres y niñas en espacios propicios para el acoso, la violencia doméstica y el abuso sexual.

Cristina Ríos añade: “En estos momentos la activación de rutas de atención por violencias pasa a un segundo plano pues se prioriza la emergencia y esto genera una desprotección muy fuerte frente a las violencias basadas en género.

“Es necesario reconocer que además, las violencias sexuales no cesan cuando se presentan las crisis pues en medio del hacinamiento, el estrés de la pérdida y la falta de refugios seguros se generan condiciones de mayor vulnerabilidad para las mujeres. ”

Diferentes organizaciones se pronuncian por las mujeres colombianas

Organizaciones con operación en el país han compartido información sobre la necesidad de tener en cuenta una atención humanitaria que tenga en cuenta estas condiciones de vulnerabilidad.

La Red Nacional de Mujeres continúa organizando campañas de donación para ayudar a las mujeres afectadas por el terremoto en Valle del Cauca, Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío y Cauca. La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres acompañan donaciones en “una menstruación digna para Quibdó” y ONU Mujeres Colombia apoya los esfuerzos de coordinación para que las necesidades de prevención y protección de las mujeres y las niñas estén siempre en el centro de la atención.

“Es fundamental que los programas de atención de emergencia tengan esto en cuenta para que se creen condiciones que permitan reconstruir los territorios desde una perspectiva integral y con justicia de género.” (Cristina Ríos, Directora de Vamos Mujer)