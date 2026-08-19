Exponen “El Jardín Secreto” de Carla Celia en patrimonio arquitectónico de Barranquilla

Exposición

Cinco décadas dedicadas al arte y a la promoción de la cultura le permiten a la maestra Carla Celia mirar atrás con la satisfacción del camino recorrido. Su nombre figura hoy entre los gestores culturales que más han contribuido a la historia reciente de Barranquilla y del Caribe colombiano.

Como una manera de celebrar sus 50 años de trayectoria, la artista fue invitada a realizar una selección de obras para una exposición en el histórico edificio de la Aduana de Barranquilla. Para esta muestra escogió 30 piezas de su producción artística, entre ellas 11 pinturas de gran formato, ocho de pequeño tamaño y 11 obras en cerámica, una expresión creativa con la que incursiona en la tridimensionalidad.

Trayectoria viva

En diálogo con LO MÁS CARACOL, la maestra agradeció la oportunidad de exhibir su trabajo en uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad. La exposición, titulada “El Jardín Secreto”, estará abierta al público hasta el 31 de agosto.

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La artista reconoce que dedicarse al arte implica una lucha permanente, impulsada por la necesidad de crear y por la satisfacción que produce compartir una visión personal con cientos o incluso miles de personas.

Naturaleza inspiradora

Para Carla Celia, la naturaleza sigue siendo la principal fuente de inspiración. Sus obras se caracterizan por el uso de colores vivos y luminosos que evocan el paisaje y la esencia del Caribe.

Considera además que, de alguna manera, el espíritu del Carnaval también está presente en su trabajo artístico. No en vano dirigió el Carnaval de Barranquilla durante 12 años, una experiencia que, según ella, termina reflejándose en la energía y el color de las piezas que integran “El Jardín Secreto”.

Nueva dimensión

Uno de los aspectos más novedosos de la exposición es la inclusión de sus trabajos en cerámica, una técnica en la que incursiona por primera vez ante el público.

La artista explica que trabaja el barro mediante diferentes procesos de horneado y que la posibilidad de construir formas en tres dimensiones le ha resultado especialmente gratificante. A ello se suma un elemento que considera profundamente simbólico: la permanencia de sus propias huellas sobre el material.

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Durante la entrevista con CARACOL RADIO, recordó una frase del escritor colombiano Germán Espinosa, quien afirmaba que “Dios se manifiesta en la naturaleza”. Una reflexión a la que ella añade que esa misma manifestación también puede encontrarse en los seres humanos.

Espacio patrimonial

Tener sus obras expuestas en el antiguo edificio de la Aduana representa un motivo especial de orgullo. Carla Celia considera que se trata de un lugar fundamental para la memoria cultural de Barranquilla, del Atlántico, del Caribe colombiano y del país.

La artista no descarta que esta muestra pueda llegar a otros escenarios culturales de Colombia, con el propósito de compartir con más personas su mirada sobre la naturaleza y sobre las expresiones que identifican al Caribe.

La exposición “El Jardín Secreto” se desarrolla en alianza con Musa Galería de Arte y forma parte de la programación de la estrategia “Vive la Aduana”, una iniciativa que busca fortalecer la actividad cultural en este histórico escenario de Barranquilla.