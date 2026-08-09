La historia del edificio de la Aduana que podría ser despacho presidencial en Barranquilla

Historia

El Antiguo Edificio de la Aduana de Barranquilla se ubica en la Vía 40 #36-135, en Barrio Abajo, dentro del centro histórico de la capital del Atlántico. Se levanta como un palacio de tonos amarillos frente al río Magdalena, con amplios corredores, techos altos que atenúan el calor caribeño, ventanales generosos por donde se filtra la luz del trópico, una amplia plaza que realza su presencia, arcadas elegantes y una arquitectura de inspiración republicana que evoca los años en que la ciudad era la principal puerta de entrada y salida de mercancías del país.

Construido entre 1919 y 1921, el hoy antiguo edificio de la Aduana fue durante décadas el corazón de la actividad comercial y portuaria de Barranquilla. Ahora, además de ser uno de los principales referentes patrimoniales de la ciudad, podría convertirse en uno de los despachos temporales de la Presidencia de la República, como lo ha planteado el presidente Abelardo de la Espriella, quien mantiene fuertes vínculos familiares y emocionales con la capital del Atlántico.

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Origen

En diálogo con LO MÁS CARACOL el director de la Corporación Luis Eduardo Nieto, el historiador José Bedoya nos contó que a comienzos del siglo XX, los empresarios barranquilleros impulsaron la construcción de una edificación monumental diseñada por el arquitecto de origen jamaiquino Leslie Arbouin, cuyos padres eran ingleses.

Nos cuenta que durante el siglo XIX, la ciudad consolidó su papel como punto estratégico para el ingreso de mercancías procedentes del exterior a través del puerto de Sabanilla, ubicado en la zona que hoy corresponde a Puerto Colombia. Con el aumento del comercio y el fortalecimiento de la actividad portuaria, surgió la necesidad de construir una sede acorde con la importancia que estaba adquiriendo la ciudad.

Arquitectura

Ese edificio de la Aduana representaba el auge económico de una ciudad que se consolidaba como la principal puerta del comercio internacional colombiano. Para su construcción se emplearon materiales y técnicas avanzadas para la época, incluyendo concreto reforzado, ladrillos especiales y sistemas que favorecían la ventilación natural.

Los amplios ventanales, los techos elevados y la distribución de sus espacios permitían enfrentar las altas temperaturas del Caribe mucho antes de la llegada del aire acondicionado. La estructura, de inspiración neoclásica, se convirtió rápidamente en uno de los símbolos arquitectónicos más importantes de la ciudad.

Junto al edificio principal también se encontraba la histórica Estación Montoya, construida con ladrillos importados desde Inglaterra. Allí llegaban trenes cargados de mercancías y pasajeros, incluidos muchos de los inmigrantes que ingresaron al país por Barranquilla durante las primeras décadas del siglo XX.

Reinicio

Sin embargo, el protagonismo comercial de la Aduana comenzó a disminuir hacia mediados del siglo pasado. Con el traslado de las operaciones aduaneras a nuevas instalaciones portuarias, el edificio perdió su función original y permaneció durante años en estado de abandono.

La historia cambió en 1984, cuando fue declarado Bien de Interés Cultural, una decisión que permitió protegerlo de la desaparición y abrió el camino para su recuperación. Posteriormente, gracias a un amplio proceso de restauración liderado por diferentes instituciones públicas y privadas, el inmueble volvió a abrir sus puertas en 1994, esta vez con una nueva misión: convertirse en uno de los principales centros culturales del Caribe colombiano.

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Centro cultural

Hoy, el denominado “Palacio Amarillo de la Aduana” alberga algunos de los espacios culturales más importantes de Barranquilla. Entre ellos sobresale la Biblioteca Piloto del Caribe, que reúne cerca de 40.000 volúmenes y desarrolla actividades permanentes de lectura, escritura y formación ciudadana.

A ello se suma el Archivo Histórico del Atlántico, donde se conservan documentos notariales y registros que se remontan al siglo XIX, convirtiéndose en un punto de referencia para investigadores e historiadores. También funcionan allí el Auditorio Mario Santo Domingo, la Galería de Arte, dedicada a promover artistas nacionales e internacionales, y el Museo Interactivo de Memoria Urbana (CIMU), un espacio que narra la evolución histórica de Barranquilla y su singular proceso de crecimiento urbano.

Su futuro

El antiguo edificio de la Aduana vuelve hoy a ocupar titulares. La posibilidad de que sea utilizado como escenario para actividades presidenciales ha puesto nuevamente los reflectores sobre una construcción que resume buena parte de la historia económica, social y cultural de la región Caribe.

Más allá de cualquier decisión política, el inmueble sigue siendo uno de los mayores orgullos patrimoniales de Barranquilla. Su color amarillo, visible desde la tradicional Vía 40 por donde cada año desfilan las comparsas del Carnaval, continúa recordando el tiempo en que la ciudad fue la gran puerta de entrada de Colombia al mundo y, al mismo tiempo, demuestra cómo el patrimonio puede reinventarse para seguir vivo en la memoria colectiva.

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