MinSalud suspende resolución que modificaba manejo de información en cuenta de Alto Costo

De fondo: Enfermeros charlando (Crédito: Getty Images). En el medio se encuentra el logo del Ministerio de Salud de colombia.

SALUD

El Ministerio de Salud suspendió durante seis meses los efectos de la Resolución 1563 de 2026 que había generado una fuerte controversia por los cambios en el manejo de la información de los pacientes con enfermedades de alto costo.

La decisión fue firmada por la ministra de Salud, Ana María Vesga, en la que se establece que la entrada en vigor del nuevo esquema de reporte quedará aplazada mientras las entidades del sector realizan los ajustes necesarios para su implementación.

Críticas a la resolución suspendida

En su momento se criticó que el Ministerio asumiera directamente la recepción, validación y administración de los registros relacionados con enfermedades como el cáncer, el VIH, la enfermedad renal crónica, la hemofilia, la artritis reumatoide y la hepatitis C.

El cambio implicaba que la información sería reportada a través de la plataforma PISIS del Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO), mientras que la Cuenta de Alto Costo pasaría a desempeñar un papel más orientado a la auditoría.

La propuesta despertó la preocupación de organizaciones de pacientes, que advirtieron sobre una posible duplicidad de funciones y cuestionaron el traslado de competencias desde la Cuenta de Alto Costo hacia el Ministerio.

En la resolución que suspende la medida, la cartera de Salud argumentó que la implementación del nuevo modelo requiere ajustes técnicos, tecnológicos y operativos por parte de las entidades responsables del reporte.

“Para la implementación del nuevo esquema se debe contar con un periodo suficiente de preparación y estabilización, sumada a las circunstancias anteriormente señaladas, puede generar inconsistencias, rechazos, duplicidades o discontinuidad en los flujos de información, con potencial afectación de la calidad y disponibilidad de los datos necesarios para la gestión del riesgo y la toma de decisiones en salud”, indica la resolución.

Además, el Ministerio señaló que el terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026 afectó la capacidad operativa de varios actores del sistema para adelantar las actividades necesarias para la puesta en marcha del nuevo esquema.

Durante el periodo de suspensión, las entidades deberán continuar reportando la información sobre enfermedades de alto costo bajo las reglas vigentes antes de la expedición de la Resolución 1563.