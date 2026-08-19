El SENA impulsa la construcción de 15 nuevos tramos en zonas rurales de siete municipios de Sucre

Sincelejo

Las comunidades rurales de Sucre no solo están viendo mejoras en sus vías de acceso, también están aprendiendo a construirlas. A través de un programa del SENA, campesinos de diferentes municipios del departamento participan en la construcción de 15 nuevos tramos de placa huella que buscan facilitar la movilidad en zonas donde el mal estado de las carreteras dificulta el transporte de personas y productos agrícolas.

La iniciativa combina formación técnica y trabajo comunitario. Mientras reciben capacitación en construcción de pavimentos para vías terciarias, los participantes ponen en práctica lo aprendido ejecutando obras que beneficiarán directamente a sus propios territorios.

Los proyectos se desarrollan con recursos de CampeSENA y están enfocados en comunidades que durante años han enfrentado problemas de acceso, especialmente en temporadas de lluvias, cuando muchos caminos rurales se vuelven intransitables.

Las intervenciones están distribuidas en siete municipios: San Onofre, Majagual, San Marcos, Morroa, Los Palmitos, San Pedro y Sincelejo. La selección de las zonas beneficiadas se realizó a partir de las necesidades de movilidad identificadas por las comunidades y por la entidad educativa.

“Con esta estrategia unimos formación y desarrollo rural. Mientras los aprendices construyen las placas huella, las comunidades mejoran su conectividad y quedan capacitadas para liderar futuras obras que impulsen el desarrollo de sus territorios”, afirmó Luis Carlos D’Luis, coordinador de Proyectos Especiales del SENA Regional Sucre.

Uno de los casos más representativos se registra en la vereda Mirabel, en el corregimiento de Chochó, zona rural de Sincelejo. Allí, 15 aprendices, con edades entre los 30 y los 70 años, participan en el proceso de formación mientras construyen un tramo que ayudará a mejorar las condiciones de acceso para los habitantes del sector.

Cada grupo desarrolla un tramo demostrativo de placa huella de 15 metros de longitud, bajo la orientación de instructores especializados. Para ello, el SENA entrega materiales como cemento, arena, triturado, acero de refuerzo y equipos de protección personal.

Además de los 15 proyectos programados para este año, la entidad trabaja en la terminación de cinco placas huella iniciadas durante 2025. La meta es completar antes de finalizar 2026 un total de 20 tramos construidos en distintas zonas rurales del departamento.

La apuesta también busca que las comunidades queden con conocimientos suficientes para participar en futuros proyectos de infraestructura y mantenimiento vial, una necesidad recurrente en varias regiones de Sucre donde las dificultades de acceso siguen siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico del campo.