A prisión presunto responsable del homicidio del patrullero Ader Solórzano en Sincelejo

Sincelejo

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento de detención intramural en centro carcelario y penitenciario contra Jhon Jairo Parra Fuenmayor, señalado como presunto responsable del homicidio del patrullero Ader Dubán Solórzano Martínez, ocurrido durante un procedimiento policial en la capital sucreña.

La decisión judicial se produjo tras el trabajo investigativo adelantado de manera coordinada entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, que presentaron ante la justicia los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación.

De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron cuando uniformados atendían un motivo de policía relacionado con la verificación de una situación reportada en un establecimiento comercial del barrio La María, cerca del centro de Sincelejo. Durante el procedimiento, el patrullero Solórzano Martínez resultó herido con arma de fuego.

Según la información preliminar entregada por las autoridades, el disparo habría sido realizado por un hombre que se encontraba al interior del local comercial donde se desarrollaba la actuación policial.

Tras resultar lesionado, el uniformado fue trasladado de inmediato a una clínica de la ciudad para recibir atención médica especializada.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por el personal de salud, falleció a causa de la gravedad de la herida.

En desarrollo del procedimiento, las autoridades capturaron a Jhon Jairo Parra Fuenmayor, quien fue señalado preliminarmente como presunto responsable de los hechos. Durante la captura, los uniformados le hallaron en su poder un revólver calibre 32 con un proyectil.

Con los elementos recopilados por los investigadores, la Fiscalía presentó al capturado ante un juez de la República, que determinó cobijarlo con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

La Policía Nacional en Sucre destacó el trabajo articulado con la Fiscalía para esclarecer el caso y reiteró el compromiso institucional de continuar fortaleciendo las acciones contra los delitos que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana.

El proceso judicial continuará en las próximas etapas, mientras las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer completamente las circunstancias que rodearon la muerte del patrullero Ader Dubán Solórzano Martínez.