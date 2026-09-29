Simulan emergencia por derrame de hidrocarburos en el puerto de Coveñas

Sincelejo

En Coveñas, Sucre, se realizó un simulacro de emergencia de alto nivel para evaluar la capacidad de respuesta ante un eventual derrame de hidrocarburos en aguas del Caribe colombiano.

El ejercicio fue liderado por Oleoducto Central S.A. (Ocensa) y contó con el acompañamiento de la Dirección General Marítima (Dimar), a través de la Capitanía de Puerto de Coveñas.

Durante la jornada se recreó una fuga de hidrocarburos en el sistema de carga de la monoboya TLU-2, escenario que permitió poner a prueba los protocolos de atención, control y recuperación frente a una posible afectación al medio marino y a la seguridad marítima.

Según informó Dimar, el simulacro permitió verificar la coordinación entre las diferentes entidades involucradas y evaluar la efectividad de los procedimientos diseñados para responder a emergencias de esta magnitud.

Además del derrame de hidrocarburos, el ejercicio incluyó situaciones simultáneas como el secuestro de una motonave con su tripulación retenida, la toma de la guardia de acceso a las instalaciones de Ocensa y un incendio causado por explosiones en el complejo de Ecopetrol, con potencial impacto sobre la infraestructura crítica y el medio ambiente.

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El capitán de Puerto de Coveñas, capitán de fragata Francisco Otavo, señaló que este tipo de actividades permiten fortalecer la articulación institucional y mejorar la preparación de las autoridades y organismos de respuesta frente a situaciones que puedan comprometer la seguridad marítima y la protección ambiental.

En el simulacro participaron unidades de la Armada Nacional, Policía, Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, organismos de gestión del riesgo, Cenit, autoridades locales de Coveñas y San Antero, así como la Gobernación de Sucre y equipos operativos vinculados al sector portuario y energético.

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La Autoridad Marítima destacó que estos ejercicios son fundamentales para identificar fortalezas y oportunidades de mejora en los procedimientos de prevención, reacción y recuperación ante emergencias, con el objetivo de proteger la vida humana en el mar y minimizar riesgos de contaminación marina.