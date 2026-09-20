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20 sep 2026 Actualizado 01:00

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Autoridades de Sucre entregan recomendaciones para celebrar Amor y Amistad de forma segura

Cerca de 1.000 policías estarán desplegados en el departamento para acompañar la celebración

Autoridades de Sucre entregan recomendaciones para celebrar Amor y Amistad de forma segura. Foto: Policía.

Autoridades de Sucre entregan recomendaciones para celebrar Amor y Amistad de forma segura. Foto: Policía.

Autoridades de Sucre entregan recomendaciones para celebrar Amor y Amistad de forma segura. Foto: Policía.
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El comandante del departamento de Policía Sucre, coronel Aimer Fredy Alonso Triana, invitó a la comunidad a celebrar la fecha de Amor y la Amistad con responsabilidad y tolerancia. El uniformado aseguró que cerca de 1.000 uniformados están desplegados en los 26 municipios que tiene esta sección del país.

La Policía Nacional invita a los sucreños a disfrutar esta celebración en compañía de familiares y amigos, haciendo del Amor y la Amistad una oportunidad para fortalecer la convivencia y regresar seguros a casa”, sostuvo el uniformado.

Más información

Tras lo expuesto, reveló las siguientes recomendaciones para celebrar de forma segura estas fechas:

-No conducir bajo los efectos del alcohol

-Respetar las normas de tránsito y los límites de velocidad.

-Cuidar las pertenencias personales en lugares concurridos.

-Mantener una actitud respetuosa y evitar riñas o confrontaciones.

-En encuentros con personas conocidas por redes sociales, preferir lugares públicos e informar a alguien de confianza.

-Proteger especialmente a niños, niñas y adolescentes.

-Ante cualquier situación de riesgo, comunicarse con la línea 123.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

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