Autoridades de Sucre entregan recomendaciones para celebrar Amor y Amistad de forma segura
Cerca de 1.000 policías estarán desplegados en el departamento para acompañar la celebración
Sincelejo
El comandante del departamento de Policía Sucre, coronel Aimer Fredy Alonso Triana, invitó a la comunidad a celebrar la fecha de Amor y la Amistad con responsabilidad y tolerancia. El uniformado aseguró que cerca de 1.000 uniformados están desplegados en los 26 municipios que tiene esta sección del país.
“La Policía Nacional invita a los sucreños a disfrutar esta celebración en compañía de familiares y amigos, haciendo del Amor y la Amistad una oportunidad para fortalecer la convivencia y regresar seguros a casa”, sostuvo el uniformado.
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Tras lo expuesto, reveló las siguientes recomendaciones para celebrar de forma segura estas fechas:
-No conducir bajo los efectos del alcohol
-Respetar las normas de tránsito y los límites de velocidad.
-Cuidar las pertenencias personales en lugares concurridos.
-Mantener una actitud respetuosa y evitar riñas o confrontaciones.
-En encuentros con personas conocidas por redes sociales, preferir lugares públicos e informar a alguien de confianza.
-Proteger especialmente a niños, niñas y adolescentes.
-Ante cualquier situación de riesgo, comunicarse con la línea 123.
Claudia Hernández
Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...