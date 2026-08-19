Capturan tres presuntos integrantes del Clan del Golfo en Sucre

Sincelejo

Tres presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron capturados durante un operativo realizado en el corregimiento de Canutalito, zona rural del municipio de Ovejas, en el departamento de Sucre. Entre los detenidos se encuentra alias “Messi”, quien tenía una orden de captura vigente y aparecía en el cartel de los más buscados del departamento de Bolívar.

De acuerdo con información suministrada por la Armada de Colombia, a través de la Brigada de Infantería de Marina No. 1, la acción se llevó a cabo en coordinación con la Policía Nacional durante operaciones de control militar adelantadas por tropas del Batallón de Infantería de Marina No. 14.

Según las autoridades, dos de los capturados fueron sorprendidos en flagrancia por el presunto delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, mientras que un tercer individuo fue detenido mediante orden judicial por el delito de concierto para delinquir con fines de homicidio.

Los capturados fueron identificados con los alias de “Santiago” o “El Tombo”, señalado de estar presuntamente vinculado a actividades de extorsión; “Rafa” o “Yusti”, quien al parecer ejercía funciones de mando dentro de la estructura criminal; y “Messi”, señalado como presunto cabecilla de la zona centro de la subestructura y requerido por las autoridades por concierto para delinquir con fines de homicidio.

Las verificaciones realizadas por los organismos de seguridad indican que los tres hombres serían integrantes de la subestructura “Nicolás Antonio Urango Reyes” del Clan del Golfo, organización con presencia e influencia criminal en zonas de los departamentos de Sucre y Bolívar.

Durante el procedimiento también fueron incautados una pistola calibre 9 milímetros, 24 cartuchos de diferentes calibres, cuatro teléfonos celulares y una motocicleta. Todo el material quedó a disposición de las autoridades judiciales para avanzar en las investigaciones correspondientes.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con los elementos probatorios recolectados durante la operación, mientras avanzan las audiencias y el proceso judicial que permitirá definir su situación legal.

Según las autoridades, el resultado representa un golpe a las actividades delictivas que afectan a comunidades de esta zona del Caribe colombiano, especialmente aquellas relacionadas con la extorsión y otros delitos de impacto regional.