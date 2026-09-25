Nueva gerente para Prosperidad Social en Sucre

Sincelejo

Prosperidad Social nombró a Johanna Patricia Reyes Manjarres como nueva gerente regional de la entidad en Sucre. La posesión fue realizada por la directora nacional, Sandra Suárez Pérez, quien le encomendó la tarea de fortalecer la presencia institucional y la coordinación con autoridades locales, organizaciones y comunidades del departamento.

De acuerdo con información oficial de Prosperidad Social, la nueva gerente es psicóloga, especialista en Gerencia del Talento Humano y magíster en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional.

Además, cuenta con más de 16 años de experiencia en el sector público, gran parte de ellos desarrollados en Sucre, donde ha consolidado conocimiento sobre las dinámicas sociales e institucionales del territorio.

Al asumir el cargo, Reyes aseguró que su administración estará enfocada en mantener una presencia permanente en los municipios y en garantizar una gestión cercana a la ciudadanía. “No seremos una entidad de escritorio; seremos una gestión presente, de puertas abiertas y de resultados en el territorio”, manifestó.

La funcionaria ha ocupado diversos cargos relacionados con gestión humana, bienestar institucional y administración pública.

Durante más de diez años estuvo vinculada a la Universidad de Sucre, donde ejerció como profesional universitaria y jefe del área de Bienestar Social Universitario. También ha trabajado en la Alcaldía de Sampués, Aguas de Sucre S.A. y el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena.

Desde la Gerencia Regional de Sucre, Johanna Patricia Reyes tendrá la responsabilidad de fortalecer la articulación territorial y contribuir a que los programas, proyectos y estrategias de Prosperidad Social lleguen de manera más oportuna a las comunidades del departamento, especialmente en zonas con mayores necesidades sociales.

Su experiencia institucional y conocimiento de la región respaldan su llegada al cargo.