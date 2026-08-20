Veolia anuncia inversión de $52.546 millones para mejorar el servicio de agua en el sur de Sincelejo

Sincelejo

Veolia Aguas de Sincelejo anunció el inicio del Plan Sur Fase I, un proyecto de infraestructura que busca mejorar la prestación del servicio de agua potable en la zona sur de la capital sucreña, mediante una inversión superior a los $52.546 millones.

Las obras comenzarán durante el segundo semestre de 2026 y están orientadas a fortalecer la captación, conducción, bombeo y distribución del agua, con el propósito de aumentar la continuidad del servicio y mejorar la presión en sectores que históricamente han presentado dificultades de abastecimiento.

Según informó Veolia, el proyecto comprende tres componentes principales. El primero es la construcción del Pozo No. 52, que estará ubicado sobre la vía hacia el corregimiento de Chochó, a unos nueve kilómetros de Sincelejo. La infraestructura tendrá una perforación de hasta 1.000 metros de profundidad y capacidad para captar 130 litros de agua por segundo.

El agua extraída será transportada a través de 6,7 kilómetros de tubería de hierro dúctil hasta un tanque de almacenamiento ubicado en Chochó.

El segundo componente corresponde a la optimización de la Estación de Bombeo de Chochó.

De acuerdo con la empresa, esta intervención incluye la modernización de las instalaciones, la incorporación de sistemas de telecontrol y la instalación de tres nuevos equipos de bombeo de 170 caballos de fuerza cada uno, además de una unidad de respaldo.

Con estas mejoras, la estación tendrá capacidad para impulsar hasta 225 litros de agua por segundo hacia la ciudad, lo que permitiría una mayor estabilidad en el suministro.

El tercer frente de trabajo contempla la renovación y ampliación de las redes de distribución en la zona sur de Sincelejo. Las obras incluyen la instalación de cerca de 18,7 kilómetros de nuevas tuberías, la construcción de estructuras complementarias para interconectar las redes, la instalación de medidores y la sectorización hidráulica del sistema en siete circuitos independientes.

El gerente general (e) de Veolia Aguas de Sincelejo, Ricardo Rico Cárdenas, señaló que el objetivo de la iniciativa es responder a una necesidad histórica relacionada con el acceso al agua potable en distintos sectores de la ciudad.

La compañía indicó además que ya avanza en la contratación de algunas obras y en los procesos técnicos necesarios para ejecutar los componentes restantes del proyecto.

Según la proyección de la empresa, el Plan Sur Fase I permitirá optimizar el control de presiones y mejorar las condiciones de prestación del servicio para miles de usuarios en la capital sucreña.