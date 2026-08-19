Este es el equipo que investigará las más de 80 denuncias del presidente Abelardo de la Espriella

Justicia

Caracol Radio conoció cómo quedará conformado el Grupo de Tareas Especiales que, por orden de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, se encargará de verificar, analizar y determinar si hay méritos para abrir investigaciones por los más de 80 presuntos casos de corrupción que denunció el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella sobre su antecesor, Gustavo Petro.

Dos mujeres, con una amplia y exitosa carrera en la Rama Judicial, estarán al frente del equipo que se encargará de dicha verificación.

Zeneida De Jesús López Cuadrado, coordinadora de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia

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Es abogada de la Universidad Católica de Colombia, con especialización en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, y formación complementaria en Derecho Penal Internacional, estándares de justicia, Sistema Penal Acusatorio, técnicas de investigación y derechos colectivos.

Con más de 38 años en la administración de justicia, ha ocupado cargos de relevancia en la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial. Inició como juez promiscua municipal en Fonseca, La Guajira; posteriormente, ejerció como juez penal municipal, juez de Instrucción Criminal y juez penal del circuito. Asimismo, ha sido fiscal delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha y de Barranquilla, donde se desempeñó como coordinadora de unidad y directora seccional de Fiscalías.

Igualmente, estuvo adscrita a la Dirección de Justicia Transicional y a la Dirección Nacional de Apoyo a la Investigación y Análisis para la Criminalidad Organizada.

Madeleyne Pérez Ojeda, directora especializada contra la Corrupción

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Es profesional en Derecho de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, Santander, con especialización en Derecho Penal y Derecho Público de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Su vida profesional está ligada al servicio público en la administración de justicia y la academia.

A la Fiscalía General de la Nación ingresó como investigadora judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Posteriormente, se desempeñó como fiscal delegada ante los jueces penales municipales y los jueces penales del circuito en la Seccional Santander, y como fiscal especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y los Recursos Naturales y el Medio Ambiente.

Entre abril de 2024 y octubre de 2025 estuvo a cargo de la Dirección Seccional de Magdalena.

Como docente universitaria, ha dirigido cátedras de Criminología y Política Criminal, y Derecho Penal.

Ellas tendrán un equipo integrado por tres fiscales —uno delegado ante la Corte y otros dos especializados en la lucha contra la corrupción—, además de tres investigadores de Policía Judicial.

Según conoció Caracol Radio, se impartirán órdenes de Policía Judicial para hacer una revisión exhaustiva en medios abiertos, con el apoyo de la Sección de Análisis Criminal (SAC), además de utilizar herramientas digitales.

También se apoyarán en peritos contables y de contratación para inspeccionar los 80 contratos.