Nuevos sismos en el sur de Sucre en zona de influencia de la falla Romeral

Sincelejo

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó dos movimientos telúricos de baja magnitud en el departamento de Sucre durante las últimas horas, eventos que fueron percibidos por habitantes de algunos sectores de la región y que motivaron el fortalecimiento del monitoreo por parte de las autoridades de gestión del riesgo.

Aunque no se reportan afectaciones, las autoridades departamentales activaron los protocolos de seguimiento.

De acuerdo con los registros oficiales, el primer sismo ocurrió a las 10:35 de la noche del 16 de agosto en jurisdicción del municipio de Caimito, con una magnitud de 2,4 y profundidad superficial.

Horas después, a las 12:27 de la madrugada de este 17 de agosto, se presentó un segundo movimiento sísmico en el municipio de Majagual, también con características superficiales.

Tras los reportes, la Gobernación de Sucre activó el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD) y solicitó a las administraciones municipales actualizar la información de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), con el fin de mantener un monitoreo articulado y responder de manera oportuna ante cualquier novedad que pueda presentarse en el territorio.

Según el balance preliminar, no se reportan personas lesionadas ni daños en infraestructura como consecuencia de estos eventos sísmicos. Sin embargo, las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre la evolución de la actividad sísmica en la región.

Argemiro Martínez , coordinador de los bomberos en el departamento de Sucre, dijo a Caracol radio que el evento fue sentido en municipios como Majagual, Caimito y sectores aledaños.

“ Es el segundo con epicentro en Majagual este año y el sexto en el departamento de Sucre, en la zona de la falla Romeral, lo sintieron personas en la zona de caimito, Majagual, La Unión y demás, no es para alarmarse, ni mucho menos, pero es para tomar acciones preventivas, mirar como están las viviendas, o afectadas las estructuras”, señaló.

Los eventos ocurren apenas una semana después del terremoto de magnitud 7,4 registrado en Chocó, que mantiene en emergencia varias regiones del país y cuyo impacto también fue percibido en amplias zonas de Sucre.

Una zona con antecedentes sísmicos

Expertos consultados por organismos de monitoreo han señalado que gran parte de la subregión de La Mojana y el centro de Sucre se encuentra bajo la influencia del sistema de fallas geológicas Romeral, una de las estructuras tectónicas más importantes del país. Esta extensa zona de deformación atraviesa el occidente colombiano y ha estado asociada históricamente a la ocurrencia de eventos sísmicos de diversa magnitud.

Aunque los movimientos registrados en Caimito y Majagual fueron de baja energía y profundidad superficial, su ocurrencia reafirma la actividad tectónica presente en el territorio y la necesidad de mantener actualizados los planes de respuesta ante emergencias.

Los sismos ocurridos en Sucre se registran en un momento de especial atención sísmica en Colombia, luego del terremoto de magnitud 7,4 que se produjo el pasado 10 de agosto con epicentro en San José del Palmar, Chocó, considerado por el Servicio Geológico Colombiano como el evento de mayor magnitud registrado en el país durante el presente siglo.

Llamado a la calma

La Gobernación de Sucre reiteró que, hasta el momento, la información disponible corresponde a eventos de baja magnitud y que no existe ninguna alerta adicional para el departamento.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía mantener la calma, consultar únicamente información proveniente de fuentes oficiales y fortalecer las medidas básicas de preparación ante emergencias, como identificar rutas de evacuación y puntos seguros dentro de viviendas y lugares de trabajo.

Entretanto, los equipos de gestión del riesgo continúan atentos a los reportes de las comunidades y al seguimiento que realiza el Servicio Geológico Colombiano sobre la actividad sísmica en la región.