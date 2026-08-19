Capturan a cuatro extranjeros con material de guerra en San Andrés

La Armada de Colombia reportó la captura de cuatro ciudadanos extranjeros y la incautación de material de guerra durante un operativo realizado en Cayo Isla Serrana, en el Archipiélago de San Andrés y Providencia.

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El procedimiento fue adelantado por unidades del Comando Específico de San Andrés y Providencia, que realizaban labores de control y vigilancia en la zona, donde ubicaron a los individuos junto a una embarcación tipo langostera identificada como “Miss Ivánnia”.

Incautación de armas y munición

Durante la operación, las autoridades hallaron dos armas de fuego en poder de los sujetos y posteriormente ubicaron más elementos. En total fueron incautados dos fusiles, un revólver, tres pistolas y 551 unidades de munición de diferentes calibres.

Además, fueron encontrados equipos de comunicación y navegación, entre ellos un GPS, una brújula y cuatro teléfonos celulares.

Extranjeros quedaron a disposición de las autoridades

Los capturados corresponden a dos ciudadanos nicaragüenses, un ciudadano jamaiquino y un ciudadano costarricense, quienes junto con el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para adelantar las investigaciones correspondientes.

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