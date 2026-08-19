Capturado en Santa Marta alias “Comando 8” con Notificación Azul de Interpol

Santa Marta

Uniformados adscritos al Modelo de servicio de Policía realizaron la verificación de antecedentes de una persona a través de los sistemas institucionales, estableciendo que registraba una Notificación Azul de Interpol.

Asimismo, era requerido por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Riohacha, La Guajira, por el delito de concierto para delinquir.

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El procedimiento tuvo lugar en el corregimiento de Minca, “la Policía Nacional continuará desplegando sus capacidades operativas y de investigación para ubicar y capturar a las personas requeridas por la justicia, contribuyendo de esta manera al fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana.” Agregó el coronel Fabio Enrique Sierra Sierra, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta (e).