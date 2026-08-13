Asegurada presunta responsable de agredir a su bebé de tres meses en Santa Marta/ Fiscalía.

Santa Marta

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra una mujer, de 21 años, como presunta responsable del delito de violencia intrafamiliar agravada.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de agosto, cuando una menor, de 3 meses, ingresó a un centro asistencial de Santa Marta con lesiones en el rostro. Inicialmente, su madre manifestó que la bebé sufrió una caída desde una mecedora.

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Sin embargo, los hallazgos médicos y el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses establecieron que las heridas correspondían a golpes contundentes y que fue esta mujer, presuntamente, quien se las ocasionó.

La bebé permaneció hospitalizada durante tres días y actualmente se encuentra bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que adelanta el proceso de restablecimiento de sus derechos. Un fiscal de la Seccional Magdalena le hizo traslado de escrito de acusación por el delito mencionado. La procesada no aceptó el cargo.

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