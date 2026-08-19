America de Cali recupera jugadores para el reinicio de la Liga ante Independiente Santa Fe

La Liga BetPlay se reanuda esta semana después de un parón de cerca de 10 días provocado por la emergencia del terremoto del pasado 10 de agosto. América de Cali, líder del campeonato con 12 puntos de 12 posibles, volverá a competir este sábado frente a Independiente Santa Fe.

El partido correspondiente a la sexta fecha se disputará desde las 6:10 de la tarde en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, escenario que aparece como una alternativa para el equipo vallecaucano durante las próximas semanas ante las condiciones que atraviesa Cali.

Aunque el Estadio Olímpico Pascual Guerrero presentó afectaciones tras el movimiento telúrico, la revisión realizada por profesionales competentes estableció que no existen daños estructurales que representen riesgo de colapso. Las tribunas se encuentran en buenas condiciones, aunque el escenario requiere algunas adecuaciones e intervenciones antes de definir su utilización.

Entre las principales afectaciones encontradas están el sistema de alumbrado, específicamente el redireccionamiento de las luces, y parte del sistema hidrosanitario, con daños en tuberías, aunque sin afectaciones en los baños.

La Secretaría del Deporte y la Recreación de Cali elaboró un informe técnico que será entregado a las entidades correspondientes y a la Comisión Local de Fútbol, encargada de certificar y aprobar el uso del escenario.

Mientras se define el futuro del Pascual Guerrero, América prepara su regreso a la competencia con un plantel que también presenta novedades médicas y deportivas.

El técnico David González confirmó que Jhon Murillo y Daniel Valencia ya entrenan con normalidad y pueden ser tenidos en cuenta para la convocatoria. Jan Lucumí también volvió a tener minutos después de su recuperación, mientras que Mateo Castillo todavía deberá esperar algunas semanas.

En el caso de Nicolás Hernández, el entrenador aseguró que se encuentra trabajando normalmente con el grupo y está disponible para ser considerado.

América llega al regreso de la Liga como único líder con cuatro victorias en cuatro partidos y buscará mantener su campaña perfecta ante un Santa Fe que afronta un calendario más exigente, pues actualmente disputa tres competencias.

El antecedente más reciente entre ambos equipos favorece al conjunto bogotano: Santa Fe goleó 4-0 a América el pasado 12 de mayo, en los cuartos de final de la Liga BetPlay-I, resultado que dejó al cuadro vallecaucano eliminado de aquella fase.

Para este nuevo encuentro, América tendrá además más días de descanso al no disputar competencia internacional, luego de quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Santa Fe, en cambio, ha tenido que administrar su nómina por su participación simultánea en Liga, Copa Colombia y competencia internacional.