Ahorro voluntario, la herramienta de inversión y planeación para construir patrimonio en Colombia

Colombia

La gestión financiera en Colombia atraviesa un cambio de enfoque. La conversación sobre el ahorro de largo plazo, antes pensada casi exclusivamente para la etapa de jubilación, se traslada hacia la construcción de patrimonio, la consecución de metas familiares, como compra de vivienda o educación, y la optimización de la carga fiscal.

En este contexto, los Fondos Voluntarios de Pensión (FVP) se posicionan como una opción estratégica para inversionistas que buscan rentabilizar su capital con una visión estructurada. La combinación de gestión profesional de recursos y eficiencias tributarias contempladas en la Ley ha impulsado la demanda tanto de personas naturales como del sector corporativo

Por ejemplo, para personas naturales existe la posibilidad de estructurar portafolios hechos a la medida, incorporando soluciones exclusivas y vehículos alternativos de inversión construidos a partir de objetivos específicos de liquidez y retorno. Mientras tanto, este tipo de vehículos continúa afianzándose como un mecanismo clave de fidelización de talento y eficiencia fiscal para el sector empresarial. A través de planes institucionales, las compañías pueden realizar aportes a favor de sus colaboradores, fortaleciendo sus esquemas de compensación y generando potenciales eficiencias tributarias de acuerdo con la normativa aplicable.

“La planeación financiera en el país ya no es un ejercicio estático enfocado únicamente en la jubilación. Hoy vemos a un inversionista más informado, que exige flexibilidad, diversificación en activos locales e internacionales y herramientas eficientes para proteger su patrimonio”, explica Juan Camilo Rojas, vicepresidente Fondo de Pensiones Voluntarias en Credicorp Capital.

Ampliar Cerrar

Por otra parte, el componente tributario sigue siendo uno de los catalizadores más relevantes para la adopción de los FVP en Colombia. Bajo el marco normativo vigente, los aportes permiten optimizar la retención en la fuente y la declaración del impuesto sobre la renta, Adicionalmente, los retiros del Fondo Voluntario de Pensiones cuentan con exención del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), siempre que cumplan con las condiciones previstas en la normativa.

Finalmente, el respaldo institucional radica en la metodología de administración. La gestión de los recursos se soporta en un proceso disciplinado que integra comités especializados de inversión, modelos de análisis cuantitativo y monitoreo permanente de riesgos, buscando la preservación y crecimiento del capital en el largo plazo, dentro de los niveles de riesgo definidos para cada estrategia.