Abren convocatoria de 200 becas de posgrado para estudiantes y profesionales en Bucaramanga
La convocatoria ofrece oportunidades de formación con una institución de educación superior Cesuma de México, mediante programas que podrán cursarse completamente virtual.
El Grupo SAETA anunció en Bucaramanga una convocatoria dirigida a estudiantes y profesionales interesados en continuar su formación académica mediante programas de educación superior y posgrados con instituciones extranjeras.
Para la capital santandereana fueron autorizadas 200 becas de posgrado que contemplan un 50 % de descuento sobre la colegiatura.
Víctor Manuel Cap Pech, Director General del Grupo SAETA, explicó que " En este momento tenemos a una institución destacada del grupo, que es Universidad CESUMA. Esta universidad está establecida en México, tiene reconocimiento de validez oficial, todos los estudios que ofrece, la validez oficial y además aquí en Colombia tiene antecedentes de convalidación".
La oferta académica incluye programas en áreas como administración, educación, finanzas, ingeniería, turismo, tecnología y sistemas, además de opciones relacionadas con marketing digital, energía y sostenibilidad. Los programas se desarrollarán completamente en modalidad virtual
Las inscripciones se encuentran disponibles a través de la pagina web gruposaeta.com También se puede solicitar información mediante el número 3138889820. La convocatoria tiene un plazo de un mes para realizar la aplicación.