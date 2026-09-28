Abren convocatoria de 200 becas de posgrado para estudiantes y profesionales en Bucaramanga

El Grupo SAETA anunció en Bucaramanga una convocatoria dirigida a estudiantes y profesionales interesados en continuar su formación académica mediante programas de educación superior y posgrados con instituciones extranjeras.

Para la capital santandereana fueron autorizadas 200 becas de posgrado que contemplan un 50 % de descuento sobre la colegiatura.

Víctor Manuel Cap Pech, Director General del Grupo SAETA, explicó que " En este momento tenemos a una institución destacada del grupo, que es Universidad CESUMA. Esta universidad está establecida en México, tiene reconocimiento de validez oficial, todos los estudios que ofrece, la validez oficial y además aquí en Colombia tiene antecedentes de convalidación".

La oferta académica incluye programas en áreas como administración, educación, finanzas, ingeniería, turismo, tecnología y sistemas, además de opciones relacionadas con marketing digital, energía y sostenibilidad. Los programas se desarrollarán completamente en modalidad virtual

Las inscripciones se encuentran disponibles a través de la pagina web gruposaeta.com También se puede solicitar información mediante el número 3138889820. La convocatoria tiene un plazo de un mes para realizar la aplicación.