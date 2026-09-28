Supernotariado entregó 75 títulos de propiedad en Turbaco

La Superintendencia de Notariado y Registro entregó, este viernes, 75 títulos de propiedad a igual número de familias en Turbaco, durante una jornada conjunta con la Alcaldía del Municipio.

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La superintendente Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras, Yoly Beatriz Illidge Pimienta, recordó que estees el resultado del trabajoarticulado que ha sido adelantado por la SNR y la Administración Municipal. El fin de estas entidades es impulsar la legalización de la propiedad inmobiliaria y brindar seguridad jurídica a las familias beneficiarias, en esta región.

La funcionaria destacó el compromiso de la Supernotariado y del GobiernoNacional e hizo especial énfasis en la visión de país planteada por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella.

“Estamos trabajando por una Colombia que debe reconstruirse y avanzar a partir de la institucionalidad y la capacidad del Estado para responder de manera concreta a las necesidades de sus ciudadanos”, aseguró.

Son muchos más

De las 75 personas favorecidas hoy, 48 son mujeres cabeza de familia y 27 son hombres jefe de hogar. Entre tanto, los predios regularizados están ubicados en los sectores de El Talón, Palmares, La Conquista, Media Tapa, Calle Nueva, Calle Estrella, Calle San Antonio yEl Recreo. Allí fueron recibidos los títuloscon los que ahora estos bolivarenses acreditan jurídicamente el dominio sobre sus bienes inmuebles.

Con esta jornada, Turbaco superó los 348 predios formalizados. Este es un avance que transforma la vida de cada uno de los nuevos dueños legalesy de cada una de las familias.

“Logramos hacer este trabajocon la Superintendencia. Para nosotros, como Administración Municipal, es un honor y una obligación cumplirle al territorio”, manifestó la alcaldesa del Municipio, Claudia Elena Espinosa Puello.

Entre 2024 y 2025, fueron entregados 273 títulos en los barrios La Conquista y Villa Maira de Turbaco. Desde entonces, la Supernotariado y la Alcaldía se comprometieron a darle continuidad al proceso, para que otrosciudadanos puedan sanearel lugar que durante años han habitado, en medio de la ilegalidad.