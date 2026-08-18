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18 ago 2026 Actualizado 13:33

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Inscríbase para participar en la Cumbre Internacional de Turismo y Ciudad en Barranquilla

El encuentro, que se enfoca en el futuro turístico de la ciudad y el Caribe colombiano, tendrá lugar este 26 de agosto en el Pabellón de Cristal.

| Foto: Getty Images

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Por décadas, Barranquilla se ha mantenido como un punto de paso dentro del circuito turístico del Caribe y como parada obligada en febrero, durante el Carnaval.

Hoy el panorama cambia: la ciudad cuenta con una oferta cultural, ambiental y vacacional creciente, que sumada a un sector infraestructura cada vez más desarrollado, comienza a atraer visitantes durante los 12 meses del año.

Aprovechar esa sinergia es uno de los desafíos centrales a discutir en la cumbre. Participe, inscribiéndose en este formulario:

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