Greeicy lleva un mensaje de solidaridad por Colombia al escenario de Karol G en Los Ángeles

Greeicy se sumó a las voces de artistas colombianos que han expresado su solidaridad con las familias afectadas por el terremoto que golpeó al país.

La cantante aprovechó su participación en el concierto de Karol G en el SoFi Stadium de Los Ángeles para compartir un mensaje de unión y apoyo a Colombia.

La artista caleña fue invitada especial de Karol G durante la fecha del 16 de agosto de su gira Viajando por el Mundo Tropitour.

La presentación estaba confirmada desde julio y hace parte de las tres fechas en Estados Unidos en las que Greeicy acompañará a la intérprete de “TQG”.

A través de sus redes sociales, Greeicy compartió una reflexión sobre la realidad que viven miles de familias después de la emergencia.

La cantante señaló que muchas personas se levantaron ese día junto a sus familias, en sus hogares y con sus seres queridos, mientras otras enfrentaban pérdidas y momentos de angustia.

“Somos muchos los que hoy nos levantamos con nuestras familias… completas. Seguramente descansamos en nuestras camas… en un lugar a lo que le llamamos hogar”, escribió la artista.

Su mensaje también estuvo enfocado en la importancia de agradecer y utilizar las posibilidades de cada persona para ayudar a quienes atraviesan dificultades.

“Entendí que la manera más bonita de agradecer en esta vida es ponernos al servicio, sumar a otros, ayudar si en nuestras manos está esa posibilidad”, expresó.

Greeicy cerró su mensaje con una invitación a mantener la unión: “Estamos juntos aquí, estamos juntos en todo”, acompañado por la bandera de Colombia.

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Su presentación en Los Ángeles también hace parte de un nuevo capítulo en la relación artística entre ambas colombianas.

Greeicy y Karol G colaboraron en “Amiga Mía”, canción incluida en el álbum Tropicoqueta, que ha superado decenas de millones de reproducciones en plataformas digitales.

Además de Los Ángeles, Greeicy tiene programadas otras dos apariciones junto a Karol G durante el Viajando por el Mundo Tropitour: el 27 de septiembre en Houston y el 3 de octubre en Miami.

El mensaje de Greeicy se suma a las diferentes iniciativas de artistas nacionales e internacionales que han buscado apoyar a Colombia tras la emergencia, entre ellas las acciones anunciadas por Shakira, Karol G y otros representantes de la música latina.