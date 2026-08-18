Shakira se une a la recuperación del Chocó tras el terremoto y apoyará la reconstrucción educativa

La cantante colombiana Shakira volvió a poner su voz y su trabajo social al servicio de las comunidades afectadas por el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

Durante su visita al Chocó, la artista anunció nuevos compromisos para contribuir a la recuperación de la infraestructura educativa del departamento.

Acompañada por el filántropo estadounidense Howard G. Buffett, Shakira recorrió algunas de las zonas afectadas y conoció de primera mano las condiciones en las que se encuentran varias instituciones educativas.

La visita permitió definir acciones concretas para apoyar la recuperación de la educación en uno de los territorios más golpeados por la emergencia.

Uno de los principales anuncios es el respaldo a la reconstrucción de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, institución de educación superior que resultó afectada por el sismo.

La cantante manifestó su intención de dedicar esfuerzos personales para contribuir a recuperar este espacio educativo.

Además, la Fundación Pies Descalzos, creada por Shakira, trabajará junto a la Fundación Howard G. Buffett en la construcción de 10 nuevas escuelas en el Chocó, como parte de una estrategia para garantizar que los niños y jóvenes puedan regresar a las aulas y continuar con su formación.

La iniciativa también cuenta con el respaldo de otros aliados. Global Citizen y Live Nation anunciaron aportes de 500.000 dólares cada uno para apoyar la recuperación educativa, mientras que otras organizaciones han expresado su intención de sumarse a los esfuerzos de reconstrucción.

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El compromiso de Shakira con el Chocó no es reciente. Su fundación lleva más de dos décadas desarrollando proyectos educativos en Colombia y ha trabajado en comunidades donde el acceso a infraestructura y oportunidades educativas continúa siendo uno de los principales desafíos.

El mensaje de agradecimiento difundido desde el Chocó destaca precisamente el impacto de esta decisión: “Cuando el talento se convierte en solidaridad, la esperanza se transforma en acción”.

Con estas acciones, Shakira amplía su respuesta frente a la emergencia y convierte su respaldo en compromisos concretos para la recuperación educativa del Chocó.

El objetivo ahora es sumar nuevos aliados y avanzar en la reconstrucción de los espacios afectados para que las comunidades puedan recuperar progresivamente sus actividades y los estudiantes puedan volver a estudiar.