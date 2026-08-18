En qué momentos la palabra ‘dé’ lleva tilde en la E: ¿Es un error de ortografía?

El español es uno de los idiomas con más hablantes en el mundo, quizá, solo detrás del inglés que es considerado como el idioma universal y muchas naciones lo tienen como su idioma nativo, más allá de los países clásicos como Estados Unidos y el conglomerado de estados en el Reino Unido.

En esa línea, y según explica el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, este idioma ”es una lengua global que vive un crecimiento constante muy significativo. Se encuentra entre las cinco primeras lenguas del mundo en número de hablantes, en número de países donde es oficial y en extensión geográfica. Es lengua oficial de las Naciones Unidas y un idioma de referencia en las relaciones internacionales”.

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“Con casi 500 millones de personas, es la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes, y la tercera lengua en un cómputo global, al sumar dominio nativo, competencia limitada y estudiantes de español, rozando los 600 millones”, explica la entidad citando uno de los anuarios del Instituto Cervantes.

De esta manera, cada idioma, en su debido orden, cuenta con determinadas normas y leyes de gramática y ortografía que se deben seguir y cumplir para usarlo adecuadamente tanto en su habla como en su redacción.

Una de estas normas es el uso de las tildes en varias palabras; sin embargo, hay algunas que deben llevarlas aunque se piense que no es así, como el caso de ‘Dé’.

En Caracol Radio le contamos.

Caso ‘Dé’: ¿Lleva tilde?

Pues bien, la realidad es que cuando esta palabra tiene tilde en la E no se trata de un error de ortografía, por el contrario, está bien aplicada la norma.

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Lo anterior porque al usarla se configura la conjugación del verbo dar.

“Dé lleva tilde cuando se trata de una forma del verbo dar y no la lleva cuando es una preposición (de)”, explicó la Academia Ecuatoriana de la Lengua.

De hecho, la norma de la lengua española lo tipifica y clasifica a este tipo de tildes bajo un concepto.

“Las palabras de una sílaba no se acentúan nunca gráficamente, salvo en los casos de tilde diacrítica, que es la que sirve para diferenciar ciertas palabras que se escriben igual pero que tienen distinto significado y que suelen pertenecer a categorías gramaticales distintas”, añaden.

Acá le dejamos algunos ejemplos:

De sin tilde

De hecho, estoy muy bien

hecho, estoy muy bien En la casa de Ana está tu mamá

Ana está tu mamá Yo juego de delantero

Dé con tilde

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