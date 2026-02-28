¿Qué quiere decir A.M. y P.M.? Real Academia Española revela el significado de la abreviatura

Desde épocas remotas del ser humano, este ha logrado instaurar diferentes mecanismos para saber la hora del día en la que se encuentra. Actualmente, y gracias a la constante evolución de la tecnología, las personas tienen en su bolsillo o en su muñeca los dispositivos más modernos que facilitan este conocimiento: el reloj.

Sin embargo, en el momento en que se lee la hora ya sea en medios de comunicación, en citaciones a reuniones o en otros caso, las personas suelen tener dudas cuando se acompaña esta misma con las abreviaciones AM y PM.

Por eso, en Caracol Radio le explicamos qué significa.

¿Qué significan las abreviaciones AM y PM?

Pues bien, la respuesta la dio la Real Academia Española en su página web, en donde expuso qué significan.

“El uso de las abreviaturas a. m. y p. m. permite distinguir la franja del día a la que corresponde una hora cuando se usa el sistema de doce horas y no el de veinticuatro.

Es cierto que las 12:00 dividen el día, de esta forma, “las horas anteriores a él se acompañan de la abreviatura a. m. (que significa ante meridiem, esto es, ‘antes del mediodía’) y las posteriores se indican con la abreviatura p. m. (que significa post meridiem, ‘después del mediodía’) ”, explicó la entidad.

Ahora, ya sabiendo que A.M se usa para el día (mañana) y P.M. para la noche, surge la duda de cuál es la abreviatura que se usa para el mediodía.

Si para el día se dice a.m. y para la noche p.m., ¿cuál es la abreviatura para decir ‘mediodía’?

Pues la respuesta la entrega la misma RAE, que en su página web puntualiza que la forma correcta de abreviar el mediodía en las horas es con la letra ‘m’.

“Al ser estrictamente el mediodía, se produciría una contradicción si se empleasen las abreviaturas que indican anterioridad o posterioridad a ese punto de referencia. Por tanto, lo indicado en este caso es utilizar simplemente la abreviatura m. (de meridies ‘mediodía’): 12 m”, dice la entidad.

En el caso de las 12:00 de la media noche, la RAE explica que para este caso se debe usar la abreviatura a.m. La razón es que “en este caso se recomienda usar la abreviatura a. m., considerando que a medianoche comienza un nuevo día y, por tanto, su indicación horaria es anterior al mediodía de este: 12 a. m.”.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: