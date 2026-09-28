Matías Luengas ya eligió universidad tras recibir beca por su puntaje perfecto en el Icfes

Cúcuta.

El joven cucuteño Matías Luengas Vergel, de 16 años, ya tomó una decisión sobre su futuro universitario luego de recibir el anuncio de una beca que cubrirá los cinco años de su carrera, tras alcanzar el puntaje máximo de 500 sobre 500 en las Pruebas Saber 11.

El beneficio fue anunciado por el presidente Abelardo de La Espriella, quien informó que, con el respaldo de un empresario colombiano, Matías podría escoger la universidad del país en la que quisiera continuar sus estudios.

En diálogo con Caracol Radio, el estudiante confirmó que ya eligió dónde continuará su formación profesional. Estudiará Ingeniería Matemática en la Universidad EAFIT, en Medellín.

Matías aseguró que recibió con emoción el reconocimiento que ha generado su resultado académico y, especialmente, el anuncio de la beca.

“Lo tomó con muchísima emoción. Todas las entrevistas, la beca, toda la felicidad de todo el mundo. Estoy súper feliz, súper agradecido con todos los medios, con el presidente, con todo el mundo que me ha felicitado”.

El joven cucuteño también contó que nunca imaginó recibir una comunicación del presidente de la República y que inicialmente pensaba que se trataba solamente de un comentario de quienes lo rodeaban.

“Muchos me lo decían: ‘eso lo va a llamar el presidente’, pero nunca pensé que iba a ser verdad”.

Sobre la oportunidad de estudiar la carrera y universidad que escogiera, Matías expresó su agradecimiento al Gobierno y al empresario que hizo posible el beneficio.

“Muchísimas gracias. Súper agradecido. Tener esta oportunidad de estudiar donde quiera, totalmente pago, de parte del Gobierno nacional, me parece un orgullo. Estoy totalmente orgulloso de ser colombiano”.

Detrás del puntaje perfecto hubo además un proceso de preparación que, según explicó el estudiante, se intensificó desde el año pasado.

Además del acompañamiento del Colegio Santo Ángel de la Guarda, realizó preparación externa y jornadas de estudio con compañeros.

Matías también destacó el respaldo de sus padres, hermanos, profesores y amigos durante este proceso.

El resultado de las Saber 11 lo conoció mientras estaba en su habitación. Una compañera avisó que ya habían sido publicados los resultados y, después de ingresar a la plataforma, encontró el 500 de 500.

“Me puse súper feliz, fui donde mis papás y gritamos: ‘500, 500’. Fue un momento muy bonito”.

Ahora, con su etapa escolar terminada y su ingreso a la universidad definido, Matías se prepara para dejar Cúcuta y comenzar su formación en Ingeniería Matemática.

Para los estudiantes que en los próximos años presentarán las Pruebas Saber 11, su recomendación está relacionada con la disciplina y el esfuerzo.

“Para conseguir las cosas hay que ser disciplinado. Nada se consigue porque sí. Hay que esforzarse, hay que trabajar duro, hay que ser responsable y, sobre todo, hay que hacer las cosas con esfuerzo y pasión”.