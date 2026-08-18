ANDICOM 2026 pone la transformación digital y la conectividad en el centro de la agenda

Colombia

Una catástrofe natural, como un terremoto, pone a prueba todas las capacidades de respuesta de un país y de sus organismos de socorro. Entre ellas está la conectividad, evidenciando la importancia de contar con comunicaciones que permitan localizar a los afectados, coordinar la atención y mantener conectada a la población.

Esa realidad, que Colombia volvió a experimentar este 10 de agosto, conecta con una de las discusiones que marcan la agenda de ANDICOM 2026: cómo avanzar, junto con socios como la Unión Europea, hacia una infraestructura digital resiliente, inclusiva y centrada en las personas.

El tema estuvo presente en el más reciente episodio “Europa Conecta: alianzas para impulsar la agenda digital de Colombia”, un diálogo entre el sector público, la industria tecnológica, las telecomunicaciones y los centros de innovación para fortalecer la alianza digital entre Colombia y la Unión Europea de cara a ANDICOM 2026.

Durante la conversación, Alberto Menghini, Jefe de Cooperación de la Unión Europea en Colombia; María Lucía Villalba, Senadora de la República e integrante de la Comisión Sexta del Senado; Samuel Hoyos, Vicepresidente de Asuntos Externos de Tigo Colombia; Dameldy González, Directora de Ventas y Desarrollo de Negocio de Nokia LAT región Norte y Manuel Martínez Niño, Director Ejecutivo de CINTEL, coincidieron en que la transformación digital requiere mucho más que ampliar el acceso a internet.

ANDICOM se realizará del 1 al 4 de septiembre en el Centro de Convenciones Las Américas, en Cartagena, y tendrá a la Unión Europea como invitada de honor.

Pasar de la conectividad a las oportunidades

Uno de los principales mensajes de la conversación fue que cerrar la brecha digital no puede limitarse a conectar hogares y territorios. El verdadero reto, de acuerdo con los expertos, está en lograr que esa conectividad se traduzca en educación, empleo, emprendimiento, acceso a servicios públicos y nuevas oportunidades económicas.

Para Hoyos, la infraestructura de telecomunicaciones es precisamente el punto de partida para alcanzar ese objetivo: “Es un habilitador de derechos, un habilitador de desarrollo”. Asimismo, destacó que las telecomunicaciones permiten acceder a educación, trabajo, información, servicios estatales y telemedicina; y advirtió que Colombia todavía tiene retos importantes en materia de apropiación productiva de internet.

En esa tarea, la inversión aparece como uno de los factores determinantes. Menghini destacó que la Unión Europea es el mayor inversor tecnológico extranjero en Colombia, con una participación del 23 % de manera directa en el sector y más de 120.000 empleos generados, una presencia que consolida a la Unión Europea como socio estratégico para la transformación digital del país.

Para el Jefe de Cooperación de la UE en Colombia, la apuesta para consolidar ese atractivo inversionista pasa por la labor que desarrollará el Congreso y su orientación a fortalecer la cooperación en inteligencia artificial, innovación y desarrollo tecnológico, bajo una visión de digitalización responsable y centrada en las personas.

Al respecto, la senadora Villalba planteó que el país necesita convertir esa oportunidad en una política pública de largo plazo. Explicó que junto con otros congresistas se impulsa una Comisión de Agenda Digital, con el propósito de poner la transformación tecnológica en el centro de las decisiones de desarrollo económico y social.

“Colombia tiene una decisión y es la economía digital, el país debe prepararse para recibir inversión y consolidarse como un hub digital de América Latina” señaló. Para conseguirlo, considera que es necesario generar condiciones regulatorias estables y evitar que las decisiones sobre tecnología se adopten de manera fragmentada.

Esa discusión también puso el foco en las regiones. La conectividad rural, la formación en habilidades digitales y la incorporación de las pequeñas y medianas empresas a la transformación tecnológica aparecen como desafíos prioritarios.

Según la parlamentaría, el 95 % del tejido empresarial colombiano corresponde a micro, pequeñas y medianas empresas, un sector que todavía tiene importantes oportunidades para adoptar inteligencia artificial y nuevas tecnologías.

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Redes preparadas

Para Dameldy González, Colombia necesita ampliar la conectividad existente y desarrollar redes capaces de manejar mayores volúmenes de información, con seguridad, redundancia y capacidad de respuesta ante eventuales fallas.

“En estos momentos cuando surgen eventualidades tener redes resilientes es lo que permite que la conectividad se mantenga en todo el territorio”, explicó. Por ello, Nokia plantea la necesidad de fortalecer las redes ópticas y de IP, descentralizar capacidades y preparar la infraestructura para las nuevas demandas que traerán tecnologías como 5G y 6G.

El planteamiento cobra especial relevancia después del terremoto del 10 de agosto, cuando la continuidad de las comunicaciones volvió a ser una necesidad crítica.

El terremoto y las comunicaciones

Durante un segmento especial del episodio, los participantes coincidieron en que las telecomunicaciones cumplen un papel esencial durante una emergencia.

Desde el Legislativo, Villalba planteó que la respuesta a este tipo de situaciones debe ir acompañada de medidas de prevención. Entre sus propuestas está avanzar hacia un sistema nacional de alerta sísmica temprana y establecer mecanismos que permitan utilizar las redes de telecomunicaciones para mensajería y georreferenciación durante una emergencia; todo esto apoyado en una sólida infraestructura tecnológica y digital.

González, por su parte, recordó que la resiliencia de las redes depende también de factores externos, como los daños en infraestructura física o la interrupción del suministro eléctrico.

Manuel Martínez Niño, por su parte, aseguró que “es una necesidad urgente”, al tiempo que llamó a articular esfuerzos entre industria, Gobierno y Congreso para avanzar en un sistema de gestión y alertas tempranas.

Estas discusiones llegan a ANDICOM con un enfoque claro: articular capacidades públicas, privadas y europeas para construir infraestructura resiliente y proteger a las personas.

IA: regulación, talento y confianza

La inteligencia artificial es otro de los grandes ejes del encuentro. Para Martínez Niño, Colombia enfrenta el desafío de encontrar un equilibrio entre promover la innovación y establecer reglas que protejan los derechos de los ciudadanos.

En relación a ello, Villalba advirtió que en el Congreso se han radicado 14 proyectos relacionados con la regulación de la inteligencia artificial y destacó la importancia de construir criterios comunes. Para ella, la experiencia europea ofrece aprendizajes para una inteligencia artificial confiable y centrada en las personas, que Colombia deberá adaptar a sus condiciones de conectividad, habilidades digitales y estructura empresarial.

Menghini, explicó que la cooperación con la Unión Europea no busca trasladar modelos regulatorios, sino compartir experiencias y construir soluciones adaptadas a las prioridades de Colombia Durante la charla, señaló que la Unión Europea está dispuesta a contribuir con las capacidades y la experiencia de sus empresas e instituciones para acompañar a Colombia en su proceso de modernización digital.

Además, recordó que la propia regulación europea sobre inteligencia artificial ha experimentado miles de modificaciones, una muestra de la velocidad con la que evoluciona esta tecnología.

El desafío, entonces, será construir marcos regulatorios capaces de evolucionar junto con la tecnología, pero sin perder de vista los derechos, los valores y la seguridad de las personas.

Convertir ideas en proyectos

En este contexto, ANDICOM 2026 funciona como un punto de encuentro entre Gobierno, empresas, academia, inversionistas y organismos internacionales. Para Manuel Martínez Niño, esa articulación es precisamente uno de los principales valores de la cita. “Es ese espacio donde se generan las ideas, que se transforman en soluciones, que después impactan a la humanidad”.

La edición número 41 del Congreso espera más de 6.500 asistentes de unos 40 países y contará con al menos 100 conferencias magistrales, con la inteligencia artificial como uno de los grandes temas transversales, en paralelo con diálogos sobre productividad, ciberseguridad, ciudades inteligentes, transformación digital, ética y las nuevas capacidades que requieren ciudadanos, empresas e instituciones.

Como invitada de honor, la Unión Europea busca convertir ANDICOM en una plataforma de cooperación e inversión que, en línea con Global Gateway, fortalezca alianzas, conecte territorios, desarrolle talento y genere oportunidades para Colombia.

De cara a septiembre, el reto compartido entre Colombia y la Unión Europea es pasar de los diagnósticos a proyectos concretos: movilizar inversión, fortalecer una infraestructura resiliente, ampliar la conectividad rural, desarrollar talento y avanzar hacia una inteligencia artificial confiable y centrada en las personas.