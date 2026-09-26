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27 sep 2026 Actualizado 00:17

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Altas temperaturas en Neiva también ponen en riesgo a perros y gatos

Veterinario advierte sobre el riesgo de quemaduras en las almohadillas, deshidratación y golpes de calor.

Las altas temperaturas pueden afectar la salud de perros y gatos, especialmente durante los paseos en horas de mayor calor. Foto Relacionada

Las altas temperaturas pueden afectar la salud de perros y gatos, especialmente durante los paseos en horas de mayor calor. Foto Relacionada

Las altas temperaturas pueden afectar la salud de perros y gatos, especialmente durante los paseos en horas de mayor calor. Foto Relacionada

Valentina Gasca

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Las altas temperaturas que se registran en Neiva y otros municipios del Huila también representan un riesgo para los animales de compañía. El veterinario Fabián Mosquera explicó que perros y gatos pueden sufrir deshidratación, quemaduras en sus almohadillas y golpes de calor, una condición que puede ser mortal.

El profesional señaló que las mascotas están más expuestas al calor debido a su cercanía con el suelo. “El solo hecho de salir a una caminata con este sol puede provocar quemaduras en sus paticas, deshidratación excesiva y golpes de calor”, advirtió Mosquera.

Entre las principales señales de alerta están el jadeo excesivo, salivación, cansancio y enrojecimiento de las orejas y las almohadillas. Ante estos síntomas, recomendó retirar inmediatamente al animal del calor y llevarlo a un lugar fresco y con sombra.

Mosquera también aconsejó evitar los paseos durante las horas de mayor temperatura y realizarlos temprano en la mañana o en la tarde-noche. Si se presenta un golpe de calor, indicó que se puede refrescar al animal con agua al clima en el abdomen, pecho y patas, ofrecerle agua y acudir a una clínica veterinaria si el cuadro es grave.

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