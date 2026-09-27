Policía incautó 4,2 toneladas de marihuana en la vía Neiva – Castilla
La droga incautada está valorada en más de $2.000 millones
La Policía Nacional incautó 4,2 toneladas de marihuana ocultas entre bultos de cal en un tractocamión en la vía Neiva – Castilla. En el operativo una persona fue capturada.
El cargamento está avaluado en $2.225 millones y equivaldría a más de 4,2 millones de dosis.
El presidente Abelardo de la Espriella destacó esta acción policial como un “golpe al narcotráfico”.
“A los narcoterroristas les seguiremos cerrando las rutas y golpeando sus negocios criminales. En Colombia manda la ley”, escribió en redes sociales.
Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...