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27 sep 2026 Actualizado 01:31

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Policía incautó 4,2 toneladas de marihuana en la vía Neiva – Castilla

La droga incautada está valorada en más de $2.000 millones

Incautación de cargamento de marihuana. Foto: Policía Nacional

Incautación de cargamento de marihuana. Foto: Policía Nacional

Incautación de cargamento de marihuana. Foto: Policía Nacional
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La Policía Nacional incautó 4,2 toneladas de marihuana ocultas entre bultos de cal en un tractocamión en la vía Neiva – Castilla. En el operativo una persona fue capturada.

El cargamento está avaluado en $2.225 millones y equivaldría a más de 4,2 millones de dosis.

El presidente Abelardo de la Espriella destacó esta acción policial como un “golpe al narcotráfico”.

“A los narcoterroristas les seguiremos cerrando las rutas y golpeando sus negocios criminales. En Colombia manda la ley”, escribió en redes sociales.

Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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