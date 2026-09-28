Más de 4,7 kilómetros de tubería fueron instalados en Guayabal, Suaza

Neiva

Más de 4,7 kilómetros de tubería fueron instalados en el centro poblado de Guayabal, Suaza, como parte de la primera fase de ampliación y optimización de su sistema de alcantarillado sanitario. La obra tuvo una inversión de $3.479 millones entre la Administración Departamental y la Alcaldía de Suaza.

Los trabajos incluyeron la instalación de tubería PVC de diámetros entre 6 y 12 pulgadas, además de 60 pozos de inspección, 106 cajas de registro, 106 kits de conexión tipo YEE y un cabezal de descarga. De los recursos destinados al proyecto, $2.679 millones fueron aportados por el departamento y $800 millones por la administración municipal.

La infraestructura busca mejorar el manejo de las aguas residuales en este centro poblado del sur del Huila y atender una de las principales necesidades de saneamiento de la comunidad. La obra fue ejecutada mediante el contrato 048 de 2026.

Con la entrega de esta primera fase, el centro poblado de Guayabal avanza en el mejoramiento de su sistema de alcantarillado y en las condiciones de saneamiento para sus habitantes, mientras se fortalece la infraestructura de servicios públicos en esta zona rural de Suaza.