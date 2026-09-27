Incautan 4,2 toneladas de marihuana camufladas en un cargamento de cal en el Huila

En el Huila, la Policía incautó 4,2 toneladas de marihuana que eran transportadas camufladas entre un cargamento de cal. Foto Relacionada

Neiva

Un cargamento de 4,2 toneladas de marihuana fue incautado por la Policía Nacional en el peaje Patá, jurisdicción de Neiva, Huila. El estupefaciente era transportado en un tractocamión que cubría la ruta Inzá-Bogotá.

De acuerdo con la Policía, la droga estaba camuflada entre un cargamento de cal y equivaldría a cerca de 8,4 millones de dosis. Las autoridades señalaron que el alijo estaría relacionado con una organización narcotraficante del Cauca.

Durante el procedimiento fue capturada una persona, quien deberá responder por el delito de tráfico de estupefacientes. La incautación fue presentada como un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al narcotráfico.

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, también se refirió al operativo en su cuenta de X y señaló que el cargamento estaría avaluado en $2.225 millones. La Policía, por su parte, reportó un valor cercano a los $1.000 millones.