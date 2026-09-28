11 capturados y más de 590 dosis de droga incautadas el fin de semana en Neiva

Neiva

La autoridad reportó la captura de 11 personas y la aprehensión de un adolescente durante el fin de semana en Neiva y su área metropolitana, en medio de los operativos del denominado Plan Cazador. Los procedimientos estuvieron relacionados con delitos como tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, hurto, lesiones personales, acceso carnal y homicidio.

En los operativos también fueron incautadas tres armas de fuego, 16 armas cortopunzantes y más de 590 dosis de estupefacientes. Además, las autoridades reportaron la recuperación de cuatro motocicletas que habían sido hurtadas.

Entre tanto, la línea de emergencia 123 recibió 2.262 llamadas durante el fin de semana. De estas, 161 estuvieron relacionadas con alteraciones a la tranquilidad pública, 96 con riñas, 85 con solicitudes de patrullas de vigilancia y 53 con casos de violencia intrafamiliar. Además, fueron impuestos 33 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana.

El comandante de la Policía en Neiva, coronel Álex Andrés Muñoz Ausecha, aseguró que los operativos continuarán en diferentes sectores de la ciudad. “Continuaremos fortaleciendo los controles en las diferentes comunas y sectores, trabajando por la seguridad y la convivencia de todos los habitantes de este hermoso municipio”, señaló el oficial.